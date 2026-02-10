L'Egara masculí i l'Atlètic femení, campions de la Supercopa Munich

La gran festa de la Supercopa Munich va omplir durant el cap de setmana els tres camps de Can Salas, que va viure un ambient intens de competició. Els títols de les 21 categories del hockey sènior català van tenir un gran protagonisme terrassenc. De fet, 16 dels 21 es van quedar a Terrassa. El Club Egara se’n va endur set (Divisió d’Honor masculina, Divisió d’Honor “B” masculina, Divisió d’Honor “B” femenina, Segona masculina, Segona “B” masculina, mamis +50 i papis 7x7). El CD Terrassa en va acumular cinc (Primera femenina, Segona femenina, Tercera masculina, màsters +40 femení i papis), seguit de l’Atlètic amb quatre (Divisió d’Honor femenina, Primera masculina, hockey + top i hockey + bàsic). Van completar el palmarès el Matadepera 88 (mamis 7x7), el Polo (hockey + medium), el Júnior (màsters +50), el Castelldefels (mamis 9x9) i el Tarragona (clubs nous).
Pel que fa a les competicions de Divisió d’Honor, el Club Egara va ser el campió masculí i l’Atlètic el femení. El Club Egara va resoldre amb solvència la final masculina, en la qual es va imposar per 3 a 1 a un Júnior que presentava nombroses baixes, ja que bona part de l’equip era a Ourense per disputar un Campionat d’Espanya de hockey sala en què es va penjar el bronze.
En el quart penal-córner de l’Egara, Nil Trujillo va inaugurar el marcador amb un xut ras. Els del Pla del Bon Aire, dirigits des de la banqueta per Pau Quemada, van dur la iniciativa en el primer quart, generant perill constant. Quan faltaven 32 segons per tancar-lo, Àlex Broto va transformar un stroke molt protestat pels santcugatencs, establint el 2 a 0.
El segon quart va començar amb el 3 a 0, obra de Bernat Baños en resoldre un contraatac al minut 18. El Júnior es va obrir i va retallar distàncies al minut 26 gràcies a un bon gol d’Antón Serrahima, que va rematar amb potència i col·locació una bola morta dins l’àrea.
Si als dos primers quarts, el Júnior amb prou feines s’havia pogut defensar, als dos últims va guanyar protagonisme, va ser més atrevit en atac i va generar més perill. El marcador, però, ja no es va moure. El Club Egara va llançar quatre penals a la primera part i cinc a la segona, mentre que els santcugatencs en van tenir dos. Al minut 40, Bernat Baños va poder fer el quart en una doble rematada després del setè penal egarenc, però la bola no va entrar.
Arnau Masclans va disposar de la millor ocasió per al Júnior al minut 49, però la seva rematada va marxar desviada per poc. L’Egara va desaprofitar els seus dos darrers penals i el duel va acabar amb 3 a 1.
Actuació estel·lar de Núria Giménez
Pel que fa a la final femenina, Atlètic i Júnior van empatar a dos gols. En els “shoot-outs”, les amfitriones es van imposar per 3 a 2, en una tanda on la portera de l’Atlètic Núria Giménez va tenir una actuació molt destacada, donant el títol a les de Can Salas.
Les santcugatenques van dominar amb claredat els dos primers quarts. Al minut 10, Mireia Gifra va batre per primera vegada la portera local. Al segon quart, Clara Barba va tenir una gran ocasió per empatar, però la portera visitant Martina Díaz va aturar el seu llançament. Les de Sílvia Bonastre ho van intentar al segon quart, però el Júnior estava cada vegada més ben posat sobre el camp i dominava amb autoritat.
El tercer acte va començar de la pitjor forma possible per a les terrassenques, que van perdre la bola en el servei de centre. Blanca Orsola es va escapar tota sola, va entrar a l’àrea i va batre Núria Giménez amb un magnífic llançament de revés. Dos minuts més tard, Orsola va assajar un altre xut de revés que hagués pogut significar el 0 a 3.
L’Atlètic no trobava la manera de generar perill sobre la porteria visitant. Després de perdonar un parell de penals va arribar, però, l’1 a 2. Ivet Rodó va aprofitar una bona acció col·lectiva per situar l’1 a 2 a l’electrònic. Al minut 55, en el quart i darrer penal de l’Atlètic, Anna Marquès va empatar a dos. Els “shoot-outs” acabarien deixant el títol a casa.