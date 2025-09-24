Comença l’aventura europea del Natació

Després de derrotar a l’Astralpool CN Sabadell i penjar-se la medalla de bronze a la Copa Catalunya femenina, el CN Terrassa vola dijous al matí cap a Grècia. Entre divendres i dissabte disputarà la fase prèvia de la Champions League davant del conjunt amfitrió, l’ANC Glyfada i l’One Eger noruec. Els dos primers classificats d’aquest grup es classificaran per a la lligueta de la Champions, on els 16 equips participants quedaran aparellats en quatre grups de quatre. El tercer continuarà l’aventura europea a l’Euro Cup.
Xavi Pérez, que s’estrenarà aquest cap de setmana en competició europea amb el Natació, té clar que “l’objectiu és acabar primeres de grup. Si fos així, l’equip tindria un grup relativament més senzill a la fase de lligueta, amb dos vells coneguts: el SIS Roma i el CN Sant Andreu. Per contra, si l’equip acaba segon, quedaria integrat en el mateix grup que l’Orizzonte Catania italià i l’Astralpool CN Sabadell. Segurament també el CN Mataró, gran favorit per ser primer en el seu grup, a la ciutat hongaresa de Dunaujvaros. Xavi Pérez té totes les seves jugadores disponibles per afrontar el seu debut europeu. Enguany, a totes les competicions seran 14 i no 13 les jugadores que es podran inscriure en cada partit.
Dos rivals complicats
El Natació s’estrenarà divendres a les 18.45 hores (una hora més a Grècia) davant l’ANC Glyfada, un conjunt amb diverses internacionals, entre elles una de les porteres de la selecció grega.
Les egarenques s’hi van enfrontar fa un parell de temporades i van guanyar. “Tenen jugadores molt hàbils, que se saben tancar bé i surten amb velocitat al contraatac”, assenyala Pérez. Dissabte a les 11.15, les egarenques rebran l’One Eger hongarès, un rival “més jove, ràpid i dinàmic”, amb força internacionals joves, on destaca la boia nord-americana de 31 anys Rebecca Parkes. El Natació s’hi ha enfrontat quatre vegades, amb dues victòries en les dues darreres temporades. Diumenge a les 9 es tancarà la lligueta amb el duel entre Glyfada i One Eger.
El dur camí cap a la “final-four” del maig
Una temporada més, l’equip femení del CN Terrassa torna a participar en la màxima competició europea. Les jugadores de Xavi Pérez no haurien de tenir problemes per classificar-se entre les 16 millors seleccions, que disputaran la fase de lligueta. Els dos primers classificats de cadascun dels quatre grups que es formaran jugaran els quarts de final, amb anada i tornada. D’allí sortiran els quatre participants en la “final-four” del maig.