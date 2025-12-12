Confirmen tres positius més de pesta porcina africana

El ministeri d'Agricultura ha informat aquest divendres de tres nous casos positius de pesta porcina africana (PPA), que eleven a 16 el total fins ara. El laboratori d'Algete, a Madrid, ha confirmat els positius. Els senglars morts es van trobar en el radi inicial del brot de PPA. Segons el govern espanyol fins ara també s'han analitzat 115 cadàvers més que han donat negatiu. Així mateix, es manté que no hi ha cap cas en les 55 granges del radi de 20 kilòmetres considerat de risc més alt. D'altra banda, el comitè científic del ministeri sobre la PPA ha celebrat la seva primera reunió i ha acordat tenir un primer informe inicial sobre el brot en un mes.
Poc abans de la comunicació del ministeri, el president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha reunit amb els municipis de les zones afectades per la PPA. A la trobada, hi ha assistit la regidora de Protecció Civil de Terrassa, Ruth Hibernón. Per part del Govern, també hi eren el conseller de la Presidència, Albert Dalmau; la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon; i el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig. Durant la reunió s’ha actualitzat la situació, que es manté en fase d’alerta sanitària a Terrassa i a la resta municipis en zona de risc alt.
Relaxen la prohibició d'accés al medi natural al segon radi de risc
El Govern ha anunciat a la tarda que relaxarà la prohibició d'accés al medi natural al segon radi -de 6 a 20 quilòmetres- del focus del brot de la pesta porcina africana (PPA) a partir de dilluns, 15 de desembre. Segons ha afirmat el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, en una atenció als mitjans des de Lleida, continuaran restringides les activitats organitzades de lleure al medi natural, però es permetrà als ciutadans anar al bosc "a passejar o en bici sols". "Intentem no portar grans aglomeracions de gent a la zona, però sí que relaxarem restriccions", ha dit. Fins ara, als municipis inclosos la zona de baix risc no es podia accedir a parcs naturals, zones boscoses, lleres dels rius i rieres, prats i camps de conreu fora dels nuclis urbans.
Terrassa, situada dins el perímetre de 6 quilòmetres del focus, i en la seva totalitat dins el perímetre de 20 km establert com a Zona de Vigilància, manté actives diverses mesures per donar compliment a les indicacions establertes per part de la Generalitat per contenir el virus. En aquest sentit, Terrassa ha tancat tots els accessos al medi natural tant dins de la zona d'infecció, com al conjunt del terme municipal inclòs en el radi de 20 km. En total s’han identificat 65 punts d’accés, que han estat senyalitzats amb cartells i, en els casos necessaris, s’han limitat amb tanques. El dispositiu ha comptat amb personal tècnic de Medi Ambient, Protecció Civil, ADF i brigades municipals.
Les autoritats reiteren un missatge de tranquil·litat vers la ciutadania, ja que la pesta porcina africana no afecta les persones, però demanen responsabilitat, prudència, i que se segueixin escrupolosament les indicacions per prevenir la propagació del virus. Així, es demana a la ciutadania que no accedeixi al medi natural, que mantingui els gossos lligats en entorns rurals, que no alimenti els senglars i que, en cas de trobar-ne algun de mort, es truqui immediatament al 112 sense manipular-lo.
"L’Ajuntament de Terrassa continuarà treballant de manera coordinada amb la Generalitat i la resta d’administracions mentre el dispositiu estigui actiu i informarà puntualment de qualsevol novetat", afirma el consistori en un comunicat.