Comença l’era de Xavi als Països Baixos

Sense molt de temps per preparar-se de cara als compromisos oficials i ni tan sols disputar ni un encontre de caràcter amistós, el tècnic terrassenc Xavi Hernández inicia la seva etapa al capdavant de la selecció dels Països Baixos. L’entrenador egarenc, que va ser anunciat per a aquest càrrec el passat 13 d’agost, s’estrena amb quatre partits seguits de la Nations League.
Xavi Hernández, el primer seleccionador estranger del combinat neerlandès des de l’any 1978, quan va ser-ho l’austríac Ernst Happel, treballa amb un cos tècnic format per tres egarencs més, el seu germà Òscar, Sergio Alegre i Iván Torres, i tres autòctons, Ruud van Nistelrooy i Adil Ramzi, que exerciran d’entrenadors assistents i Patrick Lodewijks, entrenador de porters.
El nou seleccionador va facilitar la seva primera llista de convocats, amb un total de 26 jugadors i amb dues novetats respecte a les anteriors concentracions. Es tracta de Ruben van Bommel, davanter del PSV Eindhoven i fill de Mark, que va coincidir amb el terrassenc al Barça, i Gjivai Zechiël, centrecampista del Feyenoord. Tots dos s’estrenaran amb la selecció neerlandesa absoluta.
La resta de seleccionats per a aquestes quatre cites de la Nations League són els porters Bart Verbruggen, Mark Flekken i Robin Roefs; els defenses Micky van de Ven, Jan Paul van Hecke, Nathan Aké, Virgil van Dijk, Jeremie Frimpong, Denzel Dumfries, Lutsharel Geertruida, Jurriën Timber i Jorrel Hato; els centrecampistes Ryan Gravenberch, Tijjani Reijnders, Joey Veerman, Quinten Timber, Teun Koopmeiners i Kenneth Taylor; i els davanters Justin Kluivert, Noa Lang, Crysencio Summerville, Donyell Malen, Brian Brobbey i Cody Gakpo.
Fins a 2030
Xavi Hernández, que ha signat amb la KNBV, la federació de futbol d’aquell país, fins a 2030, any de la celebració del pròxim Mundial, que es jugarà a Espanya, Portugal i el Marroc, debutarà demà dijous amb un clàssic del futbol europeu de seleccions: Països Baixos-Alemanya, partit que es disputarà al Johan Cruyff Arena d’Amsterdam. El diumenge dia 27, els de Xavi Hernández visitaran a Sèrbia a Belgrad i, el següent partit del grup 2 d’aquesta competició serà contra Grècia, l’1 d’octubre a Salònica. Eindhoven viurà el quart partit de la selecció neerlandesa, de nou contra Sèrbia, el 4 d’octubre.