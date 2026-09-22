Mor Ramon Guinjoan: bomber voluntari, propietari de Can Guim i col·laborador del Pentàgon

Trista notícia per al teixit associatiu, social i d'emergències de Terrassa i Matadepera. Aquest dimarts s'ha conegut la mort de Ramon Guinjoan Bracons als 86 anys. Tal com ha destacat el portal municipal matadepera.cat, la seva vida va estar profundament marcada per l'entrega als bombers, una professió a la qual va consagrar la seva vida professional i bona part de la personal, en una època en què el voluntariat va ser decisiu per a la societat civil del país en els principis de la democràcia.
Enginyer industrial, mestre industrial i empresari de professió, Guinjoan va combinar el seu esperit emprenedor amb una incansable vocació de servei públic. Com ell mateix recordava en una entrevista concedida al Diari de Terrassa: “Donar un cop de mà sempre et dona una satisfacció”.
Segons recull matadepera.cat, la vocació de Guinjoan venia de família: el seu avi ja era bomber. A finals dels anys cinquanta va formar part del Distrito Forestal del Estado (actual ICONA), integrat per un grup de joves que posteriorment formaria part del cos de bombers de la Diputació de Barcelona fins al seu traspàs a la Generalitat l'any 1980.
L'any 1982, arran d'un incendi al Parc, va fundar els Bombers Voluntaris de Matadepera. En els seus inicis, el cos es va instal·lar als baixos de l'Ajuntament i, posteriorment, a un dels edificis de les antigues escoles, on encara es manté. Juntament amb el llavors alcalde Víctor Peiró, Guinjoan va aconseguir adquirir el primer vehicle de bombers del municipi, el conegut "Egipci".
A més de la seva tasca local, Guinjoan va ser membre fundador de l'antic cos provincial de Bombers Voluntaris de la Diputació, de l'Associació de Bombers Voluntaris de Catalunya, de la Federación Española de Bomberos i de les ADF (Agrupacions de Defensa Forestal).
En declaracions recollides per matadepera.cat, l'alcalde de Matadepera, Guillem Montagut (qui va ser cap de Parc entre els anys 2000 i 2007), ha destacat:
“En Ramon era una persona molt implicada en el desplegament de Bombers Voluntaris a Catalunya en una època en què encara no hi havia la cultura que hi ha ara de prevenció d’incendis. Va ser una persona que sempre va mirar i treballar pel bon funcionament del municipi"
Per la seva banda, Jordi Puigdomènech, actual cap de Parc de Bombers Voluntaris de Matadepera, ha subratllat al mateix mitjà municipal:
“En Ramon era una persona molt compromesa amb els bombers, però sobretot amb Matadepera. Pels contactes que tenia amb diverses entitats europees de França, Itàlia o Suïssa i on hi ha molta conscienciació al respecte, podem dir que el model actual de bombers que tenim existeix gràcies a ell”.
De la moda als secrets d'Estat
Més enllà del seu paper central en el món de les emergències, la trajectòria de Ramon Guinjoan va ser d'una gran diversitat. En una entrevista al Diari de Terrassa, l'empresari recordava els seus inicis com a mestre industrial en el sector tèxtil, especialitzat en el dibuix de roba. Durant la mili a Mallorca, li van encarregar realitzar els planells d'unes coves per al Pentàgon destinades a magatzems de míssils nuclears de la Sisena Flota nord-americana al Mediterrani: “Em van fer jurar que mai diria res i vaig complir, fins que, fa uns anys, van desclassificar aquests documents”, explicava. Aquest episodi el va portar a col·laborar amb els serveis d'informació nord-americans en els darrers anys de la dictadura franquista.
Posteriorment, en l'àmbit comercial, va obrir la coneguda botiga de roba Can Guim, al carrer de la Font Vella, que va esdevenir un gran èxit d'expansió per la venda de pantalons texans entre el jovent. A nivell personal, mantenia també l'afició de col·leccionar segells i monedes, de la qual deia amb humor que “no serveix per a res, perquè no valen res”.
Cerimònia de comiat
El darrer adeu es farà entre Terrassa i Matadepera:
Vetlla: Al Complex Funerari de Terrassa (sala 3), a partir d'aquest dimarts a les 17 hores.
Cerimònia de comiat: A la Parròquia de Sant Joan de Matadepera, el dimecres 23 a les 17 hores.