Repartiment de punts entre Vallès i las Rozas a la lliga femenina de Divisió d'Honor "B"

Els dos equips terrassencs de la Divisió d’Honor “B” de hockey continuen sense conèixer la derrota a la competició. A la segona jornada, el Vallès Esportiu va empatar a dos gols al camp Josep Marquès davant del Club Hockey Madrid las Rozas madrileny. El Club Egara, per la seva banda, es va enfrontar també amb un rival de Madrid, en aquest cas el Hocquet. Va guanyar per 0 a 4.
Vallès i Madrid las Rozas van disputar un partit molt equilibrat. Tot i les ocasions, es va arribar al descans sense gols. El Vallès va exhibir certa superioritat al tercer període. I als darrers segons d’aquest quart, Ivet Rodó va fer el primer gol del partit en batre la portera visitant Sandra Peris.
Semblava que el duel estava controlat per part de les jugadores que prepara Lucía Parajuá, però en els set minuts finals hi va haver tres gols. Al minut 54, la visitant Isabella Bonacina va aprofitar un llançament de penal-córner per establir un inesperat empat a un gol a l’electrònic.
Les de Can Salas es van resistir i van continuar buscant el gol de la victòria. Al minut 56, Rita Pons va contestar anotant el 2 a 1 en un altre penal. Semblava que, ara sí, el triomf es quedaria a casa, però només servir de centre, l’equip d’Andrés Manuel Mondo va fabricar una ocasió d’atac i la mateixa Isabella Bonacina la va transformar en el 2-2 definitiu.
En aquest mateix grup segon, el Club Egara de Mariona Girabent va sumar la seva segona victòria consecutiva. Les del Pla del Bon Aire, a més, s’han convertit en l’únic equip del grup que no ha encaixat encara cap gol.
En un partit relativament còmode, l’egara es va imposar per 0 a 4 a casa. Montse Farrés va fer el 0 a 1 al minut 11. Set minuts després, Berta Herrero va establir el 0 a 2. Els altres dos gols arribarien als cinc minuts finals, obra de Jana Larios de penal i de la juvenil Marta Rusiñol. Giner de los Ríos i Egara lideren la classificació amb sis punts, per quatre de Vallès i Sant Cugat.
Categoria masculina
D’altra banda, la lliga de Divisió d’Honor “B” masculina va deixar en aquesta segona jornada va deixar tres victòries i una derrota per als equips terrassencs. Al grup primer, el Vallès va golejar per 4 a 0 al San Fernando de Cadis. Maxim Florit Moize va signar un “hat-trick”, mentre que l’altra diana va ser obra de Pol Albericio. El Vallès lidera la classificació amb els mateixos sis punts que Jolaseta i Pedralbes.
Al grup segon, el Línia 22 Stern Motor de Ramon Rius es va imposar per 3 a 0 a l’Egara 1935 en el derbi, amb dos gols de Pau Broto i un de Joel Torrres, mentre que el Rimas va superar per 2 a 3 el Giner de los Ríos a domicili amb dues dianes de Biel Roca i una de Pol Bernades. Rimas i Sant Cugat lideren el grup amb sis punts.