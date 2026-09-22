Quatre denúncies per enfrontar-se al conductor o entrar embriagat a l'autobús

Enfrontar-se al conductor d’un autobús i impedir que el vehicle continuï la marxa pot costar 2.000 euros a Terrassa. És la sanció prevista per aquest tipus d’infracció en la nova ordenança de convivència, que ha permès interposar quatre denúncies relacionades amb el servei de transport públic des que va entrar en vigor el 5 de març. Dues corresponen a aquesta conducta i dues més, amb una multa de 400 euros, a persones que van accedir al vehicle sota els efectes de l’alcohol o d’estupefaents provocant molèsties o risc.
Les quatre denúncies s’emmarquen en una tasca policial més àmplia: la Policia Municipal ha fet més de 150 actuacions relacionades amb el servei de bus urbà entre l’1 de gener i el 30 d’agost. Segons l’Ajuntament, l’aplicació de la normativa va precedida d’una tasca de sensibilització en què la Policia Municipal i TMESA també han fet actuacions als instituts de la ciutat per explicar les normes d’utilització del servei i el respecte als professionals que el presten.
La nova ordenança, segons el consistori, pretén protegir el funcionament del servei i els treballadors que el presten. El regidor de Mobilitat, Xavier Cardona, ha reclamat "el màxim de respecte als conductors i conductores dels autobusos. Estem en temps de més crispació del compte, i ells al final acaben sent víctimes, després de petits retards que poden ser originats per obres o per una saturació que ara estem corregint".
Reforç de les línies saturades
El transport públic urbà de Terrassa respon al creixement històric de la demanda amb més autobusos, més servei i una renovació progressiva de la flota. Tmesa reforçarà les línies L2, L3, L5 i L8, les quatre en què s’han detectat les situacions de saturació més constants, amb quatre autobusos addicionals. El reforç, que s’incorpora de manera estable al servei, arriba després que la xarxa assolís el 2025 els 16.598.292 viatgers, un 3,24% més que l’any anterior. La companyia va recórrer aquell any 3,12 milions de quilòmetres comercials, amb una puntualitat mitjana del 81%, encara quatre punts per sota de l’objectiu municipal del 85%.
L’increment d’usuaris ha tensionat especialment algunes línies i ha obligat Tmesa a revisar els horaris i les freqüències. Per detectar els punts de més ocupació, l’empresa ha analitzat més de 19.000 registres de parada-expedició, corresponents a tres dies laborables de desembre de 2024. En aquest estudi, l’L3 apareix com la línia amb una situació més crítica, mentre que l’L2, l’L5 i l’L8 figuren com a línies saturades -totes elles, per cert, amb més d’un miler de viatgers diaris-.
El reforç suposarà més hores de servei i més quilòmetres comercials a les quatre línies. "És un primer pas important per solucionar, per donar resposta a algunes situacions de saturació que s’han detectat", ha explicat Cardona, assenyalant que poden existir incidències puntuals en altres recorreguts però que aquestes quatre són les que presenten una situació més constant. El contracte programa preveu una aportació addicional de 842.042,29 euros, que no correspon a un reforç temporal sinó que quedarà incorporada de manera estable a l’explotació. El pressupost d’explotació per al 2027 serà de 12,8 milions d’euros.
Onze autobusos nous el 2027
La resposta a l’augment de demanda no es limitarà als quatre vehicles de reforç. De cara al 2027, l’Ajuntament preveu renovar 11 autobusos de la flota, set estàndards de 12 metres i quatre articulats de 18 metres, amb una inversió global de 4.799.260 euros. A aquests vehicles s’hi afegiran tres autobusos més -un de 12 metres i dos de 18- corresponents a una inversió aprovada anteriorment i que estaran operatius el 2027.
Cardona ha explicat que els quatre autobusos que permetran reforçar les línies més saturades seran inicialment vehicles reacondicionats, mentre que la renovació de la flota respon a una planificació a més llarg termini. "Ja hem sigut molt conscients que l’increment de viatgers ha sigut molt elevat i que això ha suposat una saturació en algunes de les línies", ha apuntat.
En total, el contracte programa contempla gairebé 13 milions d’euros per a l’explotació del servei i més de 4,5 milions d’inversió en la renovació de la flota.