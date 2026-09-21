ACSA i Aigües de Barcelona assumeixen la renovació de la xarxa d'aigua

TAIGUA ja ha adjudicat els tres lots del contracte per a la reposició de conduccions de la xarxa de distribució d’aigua de Terrassa, un encàrrec amb un pressupost màxim conjunt de 7,015 milions d’euros sense IVA -8,489 milions amb l’impost-. La resolució d’adjudicació estableix que ACSA Obras e Infraestructuras assumirà dos dels lots i Sociedad General de Aguas de Barcelona, SAU, (Aigües de Barcelona), el tercer. El contracte, però, encara no s’ha formalitzat.
El concurs s’ha dividit territorialment en tres lots. El primer correspon als districtes 5 i 6 i ha estat adjudicat a Aigües de Barcelona, amb un pressupost màxim de 2,338 milions d’euros i un descompte del 0,10% sobre els preus unitaris. Els lots 2 i 3, corresponents respectivament als districtes 1 i 4 i als districtes 2, 3 i 7, seran executats per ACSA, també amb un pressupost màxim de 2,338 milions cadascun. En aquests casos, els descomptes oferts són del 4,5% i del 5%, respectivament.
Els tres contractes tenen com a objecte principal la instal·lació de sistemes de canonades i inclouen, entre altres actuacions, treballs relacionats amb les conduccions de distribució d’aigua, la substitució de conduccions i el recondicionament de canalitzacions, així com obres auxiliars i altres treballs d’instal·lació de canonades. Aquestes actuacions s’emmarquen en el manteniment de la xarxa de distribució d’aigua de Terrassa.
La durada inicial prevista per a cadascun dels contractes és de dos anys, amb possibilitat d’una pròrroga d’un any. El còmput començarà l’endemà de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig, sempre que s’hi autoritzi l’inici de les obres.
Pendent de formalització
Tot i que l’adjudicació de la renovació de la xarxa d’aigua ja està resolta, les obres encara no poden començar. La resolució estableix que la formalització no es pot produir abans que transcorrin quinze dies hàbils des de la notificació de l’adjudicació als licitadors. Un cop superat aquest termini sense que hi hagi un recurs que suspengui el procediment, TAIGUA haurà de requerir les empreses adjudicatàries perquè formalitzin els contractes dins del termini legal, sempre que no s’hagi interposat un recurs que comporti la suspensió de la formalització.
L’encàrrec també incorpora compromisos ambientals i de qualitat assumits per les adjudicatàries.
El contracte parteix d’un pressupost base de licitació de 7,015 milions d’euros sense IVA, mentre que el valor estimat -tenint en compte la durada inicial, la possible pròrroga i les modificacions previstes- ascendeix a 12,628 milions d’euros sense IVA. Cada lot pot ser modificat fins a un màxim del 20% del seu preu inicial, segons les condicions establertes als plecs.