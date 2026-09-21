El CN Terrassa s'estrena a la lliga derrotant per la mínima el Real Canoe

Primera jornada i primera victòria del CN Terrassa a la lliga de Divisió d'Honor masculina. El conjunt que prepara Sergi Mora es va imposar per 15 gols a 16 a la piscina del Pez Volador de Madrid davant del Real Canoe.\r\n\r\nEls egarencs es van posar per davant en el primer període (3-4). El segon va acabar amb empat a quatre, de manera que els de Mora van arribar al descans manant per 7 a 8. A la represa, els terrassencs van augmentar la seva diferència gràcies a un parcial de 5 a 7, amb gran profusió anotadora. Van intentar retallar distàncies els locals al darrer acte, però el seu 3 a 1 va ser insuficient.\r\n\r\nÁlvaro García, Lars Ten Broek i Òscar Blasco van ser els màxims anotadors del matx amb tres dianes cadascun. Fins a vuit waterpolistes del Natació van anotar en aquest primer desplaçament de la temporada.\r\n