El CN Terrassa s'estrena a la lliga derrotant per la mínima el Real Canoe

Esports

Álvaro García, Lars Ten Broek i Òscar Blasco van anotar tres gols cadascun

  • El jugador del CN Terrassa Lars Ten Broek va anotar tres dianes a Madrid -

ARA A PORTADA

Publicat el 21 de setembre de 2026 a les 12:09
Actualitzat el 21 de setembre de 2026 a les 12:27

Primera jornada i primera victòria del CN Terrassa a la lliga de Divisió d'Honor masculina. El conjunt que prepara Sergi Mora es va imposar per 15 gols a 16 a la piscina del Pez Volador de Madrid davant del Real Canoe.

Els egarencs es van posar per davant en el primer període (3-4). El segon va acabar amb empat a quatre, de manera que els de Mora van arribar al descans manant per 7 a 8. A la represa, els terrassencs van augmentar la seva diferència gràcies a un parcial de 5 a 7, amb gran profusió anotadora. Van intentar retallar distàncies els locals al darrer acte, però el seu 3 a 1 va ser insuficient.

Álvaro García, Lars Ten Broek i Òscar Blasco van ser els màxims anotadors del matx amb tres dianes cadascun. Fins a vuit waterpolistes del Natació van anotar en aquest primer desplaçament de la temporada.

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