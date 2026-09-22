La quinzena edició del Torneig Hockey Solidari recull 26.000 euros

Les instal·lacions de l’Atlètic Terrassa a Can Salas van acollir dissabte la quinzena edició del Torneig Hockey Solidari, la iniciativa solidària que aplega els cinc clubs locals de hockey: Club Egara, Atlètic, CD Terrassa, Línia 22 i Matadepera 88).
Hi van prendre part uns 450 participants. La majoria van optar pel torneig de hockey, agrupats en equips de set jugadors.
Però el hockey no és l’únic esport que es va practicar en aquesta jornada lúdica. De fet, a les 8.30 es va posar en marxa la cursa i caminada popular de 9 quilòmetres que va sortir de Can Salas en direcció a Sabadell. Es van disputar també tornejos de pàdel i tenis.
Especialment bona va ser la resposta dels participants en les classes de ioga dirigida per Sara Milian i a la sessió de karaoke. Ambdues activitats s’estrenaven en aquesta quinzena edició del Torneig Hockey Solidari.
En acabar la jornada s’havien recaptat uns 26.000 euros entre les quotes d’inscripció dels participants, esportistes de totes les edats, i els donatius de la fila zero. Sumant les 15 edicions, s’han recaptat ja 496.000 euros.
Quatre projectes beneficiaris
Els quatre projectes beneficiaris d’aquest any són els següents: DINA35, Obrir-se al Món, “Todos contra la Histiocitosis” i Jambakasala.
L’associació DINA35 està centrada en la recerca i visiobilització de l’osteosarcoma infantojuvenil, un càncer minoritari que afecta especialment infantils i adolescents.
Obrir-se al Món impulsa sessions de teràpia assistida amb gossos per a nens amb TEA (trastorn de l’espectre autista).
“Todos contra la Histiocitosis” és una associació que treballa en la investigació i l’acompanyament psicosocial de pacients pediàtrics amb histiocitosi, una malaltia rara que requereix diagnòstic precoç i més recursos per a la recerca.
L’Associació Jambakasala desenvolupa un projecte d’adequació i ampliació d’una escola comunitària a Janjanbureh (Gàmbia) per millorar les condicions educatives i la seguretat dels nens escolaritzats.