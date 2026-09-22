Sant Pere i JET, campions del Torneig Poble de Sant Pere

Els principals equips terrassencs van participar en la quarta edició del Torneig Poble de Sant Pere. La victòria en categoria masculina va correspondre al conjunt amfitrió del Bàsquet Sant Pere, que es va imposar per 99 a 96 al CB Rosella de Viladecavalls. En la competició femenina, la JET va batre per 57 a 52 al CN Terrassa. Uns 350 espectadors es van aplegar al pavelló del Casal de Sant Pere.
A les semifinals del torneig masculí, el CB Rosella es va desfer del CN Terrassa per 13 punts de diferència (78-65), mentre que el Sant Pere va batre el CN Caldes per 90 a 84.
Sant Pere i Rosella van disputar diumenge a la tarda una final molt intensa i equilibrada. Els de Viladecavalls, que militen a Segona Catalana, es van posar per davant amb un parcial de 0 a 8 gràcies a dos triples d’Adri López i Jan Collado. El Sant Pere va anar entrant de mica en mica en el partit i el primer quart es va tancar amb un empat a 18 punts.
La igualtat va continuar al segon període, amb avantatges alterns d’uns cinc punts. Cap dels dos equips no aconseguia escapar-se en el marcador. El Rosella feia mal als terrassencs amb la velocitat del seu joc, carregant també molt bé el rebot ofensiu.
Un triple de Joan Fitó des de mitja pista sobre la botzina va fer que els locals arribessin al descans perdent per un sol punt de diferència.
Adri López, MVP
L’intercanvi de cistelles va continuar al tercer acte. Ja al quart, el Sant Pere va treballar un avantatge de sis punts, però els triples del base Adri López, que va ser el millor jugador del partit amb 35 punts, mantenien el Rosella dins del matx, que va acabar amb empat a 82. A la pròrroga, el Sant Pere va recuperar un +4 i va acabar aixecant el títol gràcies al 99-96 final.
A la final femenina, la JET va manar amb diferències curtes i es va acabar imposant per 57 a 52. Les defenses es van imposar als atacs. Als minuts finals, el duel estava empatat a 52, però en els darrers minuts, un parcial de 5 a 0 va sentenciar per la JET.
Darrer test abans de l’inici de les lligues
Aquest cap de setmana es posen en marxa les lligues de bàsquet. A la Primera Catalana masculina, el Sant Pere jugarà dissabte a les 17.45 a la pista del Sant Josep de Badalona, mentre que el CN Terrassa rebrà diumenge a les 18.30 al Sant Cugat. A la competició femenina, la JET debuta diumenge a les 18 hores a Copa Catalunya visitant el Joventut les Corts. A Primera, el Natació visita diumenge a les 17.45 al Sant Just.