El Terrassa FC s'hi deixa la pell per guanyar al camp de l'Arnedo

El Terrassa FC ha guanyat per 0 a 1 en el camp de l'Arnedo en un partit molt disputat i sobre un terreny de joc en molt males condicions. Els d'Oriol Alsina han fet una molt bona primera meitat, amb ocasions per sentenciar i han aconseguit l'únic gol. A la represa, els locals han sortit disposats a empatar i, durant una bona estona, han dominat el joc. Finalment, el conjunt terrassista ha mantingut el seu avantatge i s'ha endut un triomf molt treballat. La pròxima jornada, el Terrassa FC visitarà l'Ebro, dissabte a partir de les 17.15 hores.
Max Marcet ha rematat fora per poc una bona combinació de l'equip i, uns minuts més tard, el mateix jugador ha entrat a l'àrea i nun defensa l'ha tombat. L'àrbitre no ha dubtat i ha xiulat un penal que el mateix Max Marcet s'ha encarregat de transformar. Era el minut 19 de la primera part i l'Arnedo ha reaccionat amb algunes aproximacions que la defensa del Terrassa FC ha sabut reprimir.
Els d'Alsina han tornat a la càrrega i Max Marcet ha gaudit d'una bona ocasió, però ha xutat fora. Marcos Mendes, en un córner, també ha pogut marcar, si bé el porter local ha rebutjat la pilota. A punt d'arribar al descans, el local Vidorreta ha intentat de sorprendre a Marcos Pérez, però el porter i capità terrassista ha atrapat la pilota.
A la segona meitat, l'Arnedo ha sortit al terreny de joc amb empenta, encara que la primera gran oportunitat ha sigut per als visitants, en una acció de Marcos Mendes que el porter Víctor ha refusat amb el peu. Adrián, en una falta, ha llançat la pilota fora per molt poc. Ha replicat el Terrassa FC en una jugada de Nahuel que ha salvat el porter. El refús ha anat a Max Marcet i el seu xut l'ha tret la defensa.
Iván també ho ha intentat en una nova falta per al conjunt de La Rioja i Bobadilla, de cap ha disposat de la millor opció dels locals per empatar, però la pilota ha sortit fora. A la part final, el Terrassa FC ha tornat a la càrrega i ha creat algunes ocasions que no ha pogut definir. L'Arnedo ho ha intentat també, però la defensa visitant ha evitat qualsevol ensurt.
Pel Terrassa FC han jugat: Marcos Pérez, Ferran, Gabri (Beamonte, m. 70), Fran Moreno, Mario Domingo, Jaime Barrero, Sergio Cortés (Álex López, m. 62), Max Marcet (Aser Palacios, m. 87), Sergio Montero (Albert Celma, m. 87), Nahuel (Guti, m. 62) i Marcos Mendes.