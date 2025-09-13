Cristina Montesinos, setena als 35 quilòmetres marxa dels Mundials de Tòquio

La marxadora terrassenca Cristina Montesinos s'ha classificat en una meritòria setena posició en la prova dels 35 quilòmetres marxa femenins que s'ha disputat aquesta matinada a la capital japonesa, Tòquio. Ha assolit un temps de 2 hores, 46 minuts i 44 segons.
Montesinos s'ha adjudicat la plaça de finalista, igual que la seva companya d'equip Raquel González, que s'ha classificat sisena. Ha començat la terrassenca en el grup capdavanter quan els participants han abandonat la pista de l'Estadi Olímpic de Tòquio, on es van celebrar els Jocs del 1964. La prova ha transcorregut amb una temperatura de 25 graus i un 90% d'humitat.
Montesinos, entrenada pel mític marxador Josep Marín, passava quinzena pel quilòmetre 5 amb un temps de 24'00". La pluja no feia oblidar la intensa xafogor.
"Estic molt contenta amb la cursa que he fet. Pensava ser semifinalista, però sabia que podia ser finalista, com així ha estat. El ritme ha estat molt alt. He mantingut la ment freda i he anat superant rivals. He gaudit molt de la part final de la prova. Estic molt orgullosa del que he fet després d'un any tan dur com aquest", explicava Cristina Montesinos en acabar la prova.
Notable evolució
Al pas pels 10 quilòmetres, l'egarenca, amb un mocador humit per refrescar-se el cap, avançava setzena. Als 15 quilòmetres, Montesinos signava una marca d'1.11'19", per l'1.35'10" del quilòmetre 23, ja amb María Pérez molt destacada. Ha arribat al 25 en novena posició amb 1.58'36". Montesinos ha escalat fins a la setena posició final, amb un registre de 2.46'44".
Fa dos anys, al darrer Mundial, disputat a Budapest, la terrassenca es va classificar en cinquena posició.