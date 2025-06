Cruel derrota de l'Atlètic a la final de la lliga

Les finals s'acostumen a decidir per petits detalls. Així és precisament com ha perdut l'Atlètic Terrassa la final de la lliga de Divisió d'Honor masculina 2024-2025 celebrada a l'Estadi Martí Colomer. Amb el partit empatat a un gol i quan millor estava jugant i més estava atacant, el conjunt de Roger Pallarols ha rebut una contra per la dreta que, després de revisar-se, ha acabat en penal-córner. Tot just el segon del Polo en tot el partit. La desolació s'ha instal·lat entre els jugadors i els aficionats de l'Atlètic, que somiaven a aixecar a Terrassa la seva vint-i-tresena lliga. No ha pogut ser.

El llançament de l'especialista alemany del Polo Benedickt Schwarzhaupt ha acabat en l'1 a 2 definitiu que ha atorgat als de Ramon Sala la seva setzena lliga. L'Atlètic encara és qui més títols acumula, concretament 22. No la guanyaven els de la Diagonal des de l'any 2018. Es tracta del primer títol de l'entrenador terrassenc Ramon Sala al capdavant del conjunt barceloní. És també la darrera lliga de la carrera de Xavi Lleonart, que s'ha retirat després d'aquest partit.

La final ha estat més intensa que ben jugada. Ambdós equips han vigilat de no perdre boles innecessàries i no concedir massa penals. De fet, l'Atlètic n'ha llançat tres i el Polo dos. El darrer ha estat el gol de la victòria.

El primer quart ha estat prou mogut, amb ocasions a ambdues porteries. Xavi Lleonart ha tingut la primera per al Polo, però la seva rematada l'ha aturat sense problemes el porter de l'Atlètic Joan Ramon Giménez. Joan Dalmases ha assistit poc després a Quim Malgosa, que no ha encertat a desviar la bola. Al minut 8, el barceloní Max Laplaza ha rematat sense angle. Guille Fortuño, el jugador més destacat del Polo, ha provocat un stroke al minut 14 després d'una gran internada a l'àrea. Lleonart s'ha encarregat de convertir-lo en el 0 a 1.

Necessitava reaccionar l'Atlètic al segon període i ho ha fet. Pepe Cunill ha disposat de dos penals-córner, però Luis Calzado ha evitat que marqués. Al minut 21, Pol Fité ha deixat sol a Marc Escudé, que ha aixecat massa la seva vaselina. Ha continuat insistint l'equip de Can Salas, que ha empatat quan faltaven només 15 segons per arribar al descans. Una gran passada de Fede Monja ha estat rematada de primera a l'escaire per Quim Malgosa, que ha fet embogir la graderia.

A la represa, tot ha començat una altra vegada. L'Atlètic ha sabut moure bé la bola, però li ha mancat determinació en la passada final. Benedickt Schwarzhaupt ha provat fortuna en el primer penal dels barcelonins, que ha resolt bé la defensa egarenca. Amb Pol Cabré-Verdiell i Pepe Cunill intentant filtrar passades, l'Atlètic tenia la bola controlada, però no generava perill a un Club de Campo molt sòlid darrere que tampoc arriscava massa en atac.

De fet, ningú no volia arriscar. I menys quan els minuts s'anaven exhaurint. Al minut 48, Pol Cabrè-Verdiell ha tingut una clara oportunitat per posar per davant l'Atlètic, però el porter Luis Calzado li ha tret la bola amb l'stick. En la següent acció, Sam Cortès ho ha tornat a intentar, però Calzado, molt inspirat, ha aparegut de nou. Quan quedaven deu minuts, Cabré-Verdiell ho ha tornat a intentar, ara de penal. Però l'1 a 1 no es movia. Ha insistit Cabré-Verdiell en dues oportunitats més a falta de cinc minuts, però la bola tampoc no ha volgut entrar.

El penal decisiu

I quan semblava que el Polo estava contra les cordes, una internada de Guille Fortuño per la dreta ha acabat en el penal-córner que Schwarzhaupt ha convertit en el gol de la victòria del Polo.Quedaven encara dos minuts i mig. Pallarols ha tret el porter del camp i els terrassencs han gaudit d'una doble superioritat per una groga del Polo, però l'empat no ha arribat. Al darrer minut, el terrassenc del Polo Arnau de Bruijn ha pogut tornar a marcar.

Desolació a les files egarenques

Lluís Clotet

Pel que fa a les distincions individuals, el central alemany del Polo Benedickt Schwarhaupt ha estat elmàxim golejador de la "final-four". El millor jugador promesa ha estat el migcampista de l'Atlètic Guiu Corominas. El trofeu de millor porter ha estat per a Luis Calzado, del Club de Campo. I el millor jugador d'aquesta "final-four" ha estat Guillermo Fortuño.

Xavi Lleonart s`ha acomiadat del hockey guanyant una lliga

Lluís Clotet

Per tercera temporada consecutiva, el hockey terrassenc no tindrà representació a l'Euro Hockey League. Els dos representants espanyols seran el Polo i el Club de Campo, campions de lliga i de Copa.