Esports

Dani Olmo, Berta Abellan, Hugo González, Bernat Sanahuja i Álvaro Granados, finalistes de la Gala de l'Esport

El Teatre Principal acollirà el 24 de març la 51a edició de la Gala de l’Esport, organitzada pel Diari de Terrassa i l’Ajuntament de Terrassa. S’hi lliuraran els trofeus als millors de vuit categories, així com sis mencions especials

Publicat el 07 de febrer de 2026 a les 07:00

La Gala de l’Esport 2026 reconeixerà, un any més, els millors esportistes, entrenadors, equips i esdeveniments esportius de la ciutat en funció dels mèrits assolits entre l’1 de gener i el 31 de desembre de l’any 2025.  Se celebrarà el dimarts 24 de març al Teatre Principal.

El certamen arriba enguany a la seva 51a edició. Els cinc aspirants a millor esportista pertanyen a quatre disciplines esportives diferents. Es tracta del futbolista del Barça Dani Olmo, la pilot de trial Berta Abellan, el nedador del CN Terrassa Hugo González i els waterpolistes Bernat Sanahuja i Álvaro Granados.

Dos d’ells, Olmo i Granados, repeteixen amb relació a l’edició de l’any passat, que acabaria coronant com a guanyadora la waterpolista Paula Leitón, que gràcies a la històrica medalla d’or assolida als Jocs Olímpics de París va recollir, amb només 24 anys, la seva quarta estatueta, igualant així en el palmarès al futbolista del FC Barcelona Xavi Hernández.

 

  • Berta Abellan

Berta Abellan ha estat nominada després de proclamar-se campiona del món de trial, tant a l’aire lliure com “indoor” després de sis subcampionats en els set darrers anys.

 

  • Dani Olmo

Dani Olmo ha vist reconegut el triplet aconseguit en la seva primera temporada al primer equip del Barça: Lliga, Copa del Rei i Supercopa d’Espanya.

 

 

 

  • Hugo González

El nedador del CN Terrassa Hugo González es va proclamar l’any passat campió d’Europa dels 200 metres estils batent el rècord estatal, i va fer bronze als 4x50 estils, també amb plusmarca inclosa. Va ser també campió d’Espanya en 100 esquena, 200 estils i 4x100 estils.

Dos waterpolistes

 

  • Bernat Sanahuja

 

 

Finalment, pel que fa al waterpolo, Sanahuja i Granados han estat inclosos en la llista de cinc finalistes per haver-se proclamat campions del món amb la selecció espanyola a Singapur. Han guanyat també la Copa del Món a Montenegro. Amb el seu club, el Barceloneta, van acabar tercers a la Champions League, on Granados va ser el màxim golejador, i van revalidar també els títols de Lliga i Copa, una competició on Sanahuja va ser l’MVP de la final.

 

 

 

  • Álvaro Granados

Granados, que milita des d'aquest estiu al Pro Recco italià, va ser escollit el 2025 com el millor waterpolista del món i també d’Europa.

Esport adaptat

En la categoria d’esport adaptat han estat reconeguts tres nedadors, un boxejador i un taekwondista. Els nedadors són Jacobo Garrido (plata en els 400 lliure S9 del Mundial de Singapur), Quynh Iglesias i Irache Torres, ambdues medallistes al Campionat d’Espanya de Promeses Paralímpiques. Torres va fer plata i Iglesias bronze. Completen la terna de cinc finalistes el boxejador Fran García, campió d'Espanya cadet en la modalitat de formes de boxa adaptada, i el taekwondista Guillem Ramos, del Cos Olímpic, que es va penjar fins a sis medalles d'or.

En el decurs de la gala es reconeixeran també els millors esportistes en les categories promesa i màster. En la primera d’aquestes categories, els nominats són el boxejador del Boxing Club Terrassa Mustafa Chadlioui Harafi, el waterpolista del CN Terrassa Albert Sabadell, la futbolista del Barça Natàlia Escot i el jugador de hockey Bruno Ávila, que l’any passat va jugar al Club Egara i al Polo.

En màsters hi ha nominats els nedadors Fred de Bruijn (vigent guanyador) i Sílvia Pagès; així com l’atleta Carme Ballesteros

Es premiarà també als millors en altres quatre categories: millor entrenador, equip, esdeveniment esportiu i premi a l’esport escolar. 

Els patrocinadors d’aquesta edició de la Gala de l’Esport són: Parc Vallès, Cirsa, Kern Pharma, Orient-Cars-Toyota, Gimnàs Squash 4, Aie Rehabilita i el Consorci Sanitari de Terrassa. 

Un jurat de sis membres decideix els premis de la nit

El jurat avaluador d’aquesta 51a edició de la Gala de l’Esport de Terrassa està format per sis professionals procedents de diferents àmbits del món de l’esport. Aquest jurat serà l’encarregat d’avaluar els mèrits dels diferents candidats i votar les opcions que considerin més valorables. Els membres designats aquest any són els següents: Àngels Fàbregues, Xavi Dobón, Dani Vinuesa, Ramon Vilajosana, Gaspar Company i Jordi Guillem. Després de confeccionar una llista amb els diferents aspirants, van escollir els finalistes de cada categoria. El 24 de març se sabran els guanyadors.

 

TOTES LES CATEGORIES

Millor esportista

Dani Olmo, futbol

Berta Abellan, trial

Hugo González, natació

Bernat Sanahuja, waterpolo

Álvaro Granados, waterpolo

 

Millor esportista adaptat

Jacobo Garrido, natació adaptada

Guillem Ramos, taekwondo

Quynh Iglesias, natació adaptada

Fran García, boxa adaptada

Irache Torres, natació adaptada

 

Millor entrenador

Joan Vidal, entrenador de l’equip femení del Club Egara

Sergi Mora, tècnic assistent de la selecció sub-20 de waterpolo

Oriol Torras, seleccionador espanyol sub-21 de hockey

 

Millor equip

Club Egara femení, campió de la Copa de la Reina de hockey

 CN Terrassa, campió de la Copa d’Espanya de clubs de natació

Terrassa Reds, semifinalista de la sèrie “A” de futbol americà

 

Millor esdeveniment esportiu

VIII Cursa i Passejada pel Parkinson Leonor González, Fundació AVAN

Fase prèvia de l'Eurocup de waterpolo, CN Terrassa

Campionat d'Espanya de BMX, Club BMX Terrassa

Copa del Rei i de la Reina de hockey, Club Egara

 

Millor esportista màster

Sílvia Pagès, natació

Carme Ballesteros, atleta

Fred de Bruijn, natació

 

Millor esportista promesa

Mustafa Chadlioui Harafi, boxa

Albert Sabadell, waterpolo

Natàlia Escot, futbol

Bruno Ávila, hockey

 

Premi a l'esport escolar

Miquel Romagosa, periodista de la Ràdio Municipal de Terrassa

Rodolfo Vera, mestre i entrenador de voleibol al Gresol

Escola Abat Marcet, centre referent en esport escolar

 

MENCIONS ESPECIALS DE L'ORGANITZACIÓ

A la solidaritat: 2a Cursa Solidària per l’ELA, de l’AVV de Poble Nou-Zona Esportiva, a favor de la Fundació Catalana d’ELA Miquel Valls.

A l'esportista revelació: Luca Hoek, nedador del CN Terrassa de 17 anys. Ha estat campió d’Europa júnior en 100 lliure.

Al lideratge esportiu: Marie Teixidor, presidenta de la Federació Catalana de Rugby. Primera dona que la presideix en més de 100 anys.

A la trajectòria: Xavi Lleonart, jugador del Polo que va penjar l’stick després de guanyar l’EHL i disputar dos Jocs Olímpics.

A la dedicació esportiva: Raúl Elía, responsable del bàsquet en cadira de rodes dins la FEDDF.

A la integració: CE Unió 10, impulsa iniciatives d’integració a través del futbol sala.

