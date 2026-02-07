Dani Olmo, Berta Abellan, Hugo González, Bernat Sanahuja i Álvaro Granados, finalistes de la Gala de l'Esport

La
Gala de l’Esport 2026 reconeixerà, un any més, els millors esportistes, entrenadors, equips i esdeveniments esportius de la ciutat en funció dels mèrits assolits entre l’1 de gener i el 31 de desembre de l’any 2025. Se celebrarà el dimarts 24 de març al Teatre Principal.
El certamen arriba enguany a la seva 51a edició. Els cinc aspirants a millor esportista pertanyen a quatre disciplines esportives diferents. Es tracta del futbolista del Barça
Dani Olmo, la pilot de trial Berta Abellan, el nedador del CN Terrassa Hugo González i els waterpolistes Bernat Sanahuja i Álvaro Granados.
Dos d’ells, Olmo i Granados, repeteixen amb relació a l’edició de l’any passat, que acabaria coronant com a guanyadora la waterpolista Paula Leitón, que gràcies a la històrica medalla d’or assolida als Jocs Olímpics de París va recollir, amb només
24 anys, la seva quarta estatueta, igualant així en el palmarès al futbolista del FC Barcelona Xavi Hernández.
Berta Abellan ha estat nominada després de proclamar-se campiona del món de trial, tant a l’aire lliure com “indoor” després de sis subcampionats en els set darrers anys.
Dani Olmo ha vist reconegut el triplet aconseguit en la seva primera temporada al primer equip del Barça: Lliga, Copa del Rei i Supercopa d’Espanya.
El nedador del CN Terrassa
Hugo González es va proclamar l’any passat campió d’Europa dels 200 metres estils batent el rècord estatal, i va fer bronze als 4x50 estils, també amb plusmarca inclosa. Va ser també campió d’Espanya en 100 esquena, 200 estils i 4x100 estils. Dos waterpolistes
Finalment, pel que fa al waterpolo, Sanahuja i Granados han estat inclosos en la llista de cinc finalistes per haver-se proclamat
campions del món amb la selecció espanyola a Singapur. Han guanyat també la Copa del Món a Montenegro. Amb el seu club, el Barceloneta, van acabar tercers a la Champions League, on Granados va ser el màxim golejador, i van revalidar també els títols de Lliga i Copa, una competició on Sanahuja va ser l’MVP de la final.
Granados, que milita des d'aquest estiu al Pro Recco italià, va ser escollit el 2025 com el millor waterpolista del món i també d’ Europa. Esport adaptat
En la categoria d’
esport adaptat han estat reconeguts tres nedadors, un boxejador i un taekwondista. Els nedadors són Jacobo Garrido (plata en els 400 lliure S9 del Mundial de Singapur), Quynh Iglesias i Irache Torres, ambdues medallistes al Campionat d’Espanya de Promeses Paralímpiques. Torres va fer plata i Iglesias bronze. Completen la terna de cinc finalistes el boxejador Fran García, campió d'Espanya cadet en la modalitat de formes de boxa adaptada, i el taekwondista Guillem Ramos, del Cos Olímpic, que es va penjar fins a sis medalles d'or.
En el decurs de la gala es reconeixeran també els millors esportistes en les categories promesa i màster. En la primera d’aquestes categories, els nominats són el boxejador del Boxing Club Terrassa
Mustafa Chadlioui Harafi, el waterpolista del CN Terrassa Albert Sabadell, la futbolista del Barça Natàlia Escot i el jugador de hockey Bruno Ávila, que l’any passat va jugar al Club Egara i al Polo.
En màsters hi ha nominats els nedadors
Fred de Bruijn (vigent guanyador) i Sílvia Pagès; així com l’atleta Carme Ballesteros.
Es premiarà també als millors en altres quatre categories: millor entrenador, equip, esdeveniment esportiu i premi a l’esport escolar.
Els patrocinadors d’aquesta edició de la Gala de l’Esport són: Parc Vallès, Cirsa, Kern Pharma, Orient-Cars-Toyota, Gimnàs Squash 4, Aie Rehabilita i el Consorci Sanitari de Terrassa.
Un jurat de sis membres decideix els premis de la nit
El jurat avaluador d’aquesta 51a edició de la Gala de l’Esport de Terrassa està format per sis professionals procedents de diferents àmbits del món de l’esport. Aquest jurat serà l’encarregat d’avaluar els mèrits dels diferents candidats i votar les opcions que considerin més valorables. Els membres designats aquest any són els següents:
Àngels Fàbregues, Xavi Dobón, Dani Vinuesa, Ramon Vilajosana, Gaspar Company i Jordi Guillem. Després de confeccionar una llista amb els diferents aspirants, van escollir els finalistes de cada categoria. El 24 de març se sabran els guanyadors.
TOTES LES CATEGORIES Millor esportista
Dani Olmo, futbol
Berta Abellan, trial
Hugo González, natació
Bernat Sanahuja, waterpolo
Álvaro Granados, waterpolo
Millor esportista adaptat
Jacobo Garrido, natació adaptada
Guillem Ramos, taekwondo
Quynh Iglesias, natació adaptada
Fran García, boxa adaptada
Irache Torres, natació adaptada
Millor entrenador
Joan Vidal, entrenador de l’equip femení del Club Egara
Sergi Mora, tècnic assistent de la selecció sub-20 de waterpolo
Oriol Torras, seleccionador espanyol sub-21 de hockey
Millor equip
Club Egara femení, campió de la Copa de la Reina de hockey
CN Terrassa, campió de la Copa d’Espanya de clubs de natació
Terrassa Reds, semifinalista de la sèrie “A” de futbol americà
Millor esdeveniment esportiu
VIII Cursa i Passejada pel Parkinson Leonor González, Fundació AVAN
Fase prèvia de l'Eurocup de waterpolo, CN Terrassa
Campionat d'Espanya de BMX, Club BMX Terrassa
Copa del Rei i de la Reina de hockey, Club Egara
Millor esportista màster
Sílvia Pagès, natació
Carme Ballesteros, atleta
Fred de Bruijn, natació
Millor esportista promesa
Mustafa Chadlioui Harafi, boxa
Albert Sabadell, waterpolo
Natàlia Escot, futbol
Bruno Ávila, hockey
Premi a l'esport escolar
Miquel Romagosa, periodista de la Ràdio Municipal de Terrassa
Rodolfo Vera, mestre i entrenador de voleibol al Gresol
Escola Abat Marcet, centre referent en esport escolar
MENCIONS ESPECIALS DE L'ORGANITZACIÓ
A la solidaritat: 2a Cursa Solidària per l’ELA, de l’AVV de Poble Nou-Zona Esportiva, a favor de la Fundació Catalana d’ELA Miquel Valls.
A l'esportista revelació: Luca Hoek, nedador del CN Terrassa de 17 anys. Ha estat campió d’Europa júnior en 100 lliure.
Al lideratge esportiu: Marie Teixidor, presidenta de la Federació Catalana de Rugby. Primera dona que la presideix en més de 100 anys.
A la trajectòria: Xavi Lleonart, jugador del Polo que va penjar l’stick després de guanyar l’EHL i disputar dos Jocs Olímpics.
A la dedicació esportiva: Raúl Elía, responsable del bàsquet en cadira de rodes dins la FEDDF.
A la integració: CE Unió 10, impulsa iniciatives d’integració a través del futbol sala.