Espanya no baixava del podi a l'Europeu de waterpolo des del 2016

La derrota inaugural contra la finalista Hongria va dictar sentència. No ha acabat aquest Campionat d’Europa de Funchal com esperava el seleccionador espanyol, el terrassenc Jordi Valls. Espanya s’acomiada de terres portugueses amb una victòria i una cinquena posició que no deixa un bon regust de boca, ans al contrari. L’objectiu era clarament un altre: tornar a casa amb una medalla. Així ho havia fet l’equip en les quatre darreres convocatòries: plata a Eindhoven’24, or a Split’22, or a Budapest’20 i bronze a Barcelona’18.
El combinat femení espanyol, vigent campió olímpic a París 2024, no es quedava fora del podi d’un Europeu des de l’edició del 2016, celebrada a Belgrad i que va acabar amb victòria d’Hongria. Pel que fa als Mundials, les espanyoles portaven tres edicions visitant també el podi: van fer plata a Fukuoka’23, bronze a Doha’24 i també bronze a Singapur’25.
Enguany, l’equip s’ha hagut de conformar amb la mateixa cinquena plaça que va obtenir la selecció masculina fa un parell de setmanes a Belgrad. El pròxim gran repte serà el Mundial de l’any vinent a Budapest.
Cinquena posició
El combinat espanyol, amb la terrassenca Paula Leitón i la jugadora del CN Terrassa Paula Prats, no va tenir massa problemes per desfer-se ahir d’una selecció croata que no ha fet podi en cap Europeu ni Mundial fins ara. Manava ja per 13 a 5 al descans després de guanyar de quatre gols cadascun dels dos primers parcials (8-4 i 5-1). La superioritat va continuar a la represa i aquest darrer duel de l’Europeu es va tancar amb un marcador final de 23 a 9.
D’altra banda, la waterpolista neerlandesa del Club Natació Terrassa Nina Ten Broek disputarà aquest dijous a les 20.15 la gran final d’aquest Europeu, on la selecció dels Països Baixos s’enfrontarà a Hongria. Les neerlandeses lideren el medaller dels Europeus amb sis ors, quatre plates i tres bronzes.