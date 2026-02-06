Deu medalles del Goshindo Ikigai al torneig França-Espanya

La localitat francesa de Clamart, al sud-oest de París, va acollir la primera trobada bilateral de Nihon Tai Jitsu entre França i Espanya. Un total de nou alumnes de l'escola terrassenca Goshindo Ikigai van ser-hi, convocats per la selecció espanyola, per competir en les modalitats de Goshin Shobu (defensa personal) i kumite (combat). Hi van prendre part esportistes d'Andalusia, Madrid, Castella la Manxa, Astúries, València i Catalunya.
Els alumnes del Goshindo Ikigai van totalitzar deu medalles: tres d'or, una de plata i sis de bronze. En la modalitat de Goshin Shobu es van imposar Adahi Oviedo (cadet masculí de +70 quilos) i Israe Abou (cadet femení de +50 quilos). Va acabar segon Àlex Sánchez (júnior masculí +60 quilos), mentre que Dorian Martínez (cadet masculí de +50 quilos), Matías Alonso (cadet masculí de +85 quilos), Izan Punsola (cadet masculí de +50 quilos) i Aroa Rojas (cadet femení de +50 quilos) van classificar-se tercers.
Pel que fa a la modalitat de kumite, Matías Alonso (cadet masculí de +85 quilos) es va penjar l'or, mentre que Israe Abou (cadet femení de +50 quilos) i Lisard Torrent (sènior masculí de +70 quilos) van obtenir sengles bronzes.