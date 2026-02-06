Musta Chadlioui Jr. s'estrena en el professionalisme a casa

L’espai socioesportiu de la Cogullada (avinguda Joaquim de Sagrera, 15) acollirà aquest dissabte a la tarda una gran vetllada de boxa, amb una cartellera amateur de gran nivell i el debut professional del boxejador del Boxing Club Terrassa Musta Chadlioui Harafi.
La jornada arrencarà a les 17.15 hores i inclourà un total de 13 combats. El duel estel·lar de la jornada serà el combat professional entre el púgil terrassenc Mustafa Chadlioui júnior i el colombià Jorge Luna. La batalla està pactada al millor de quatre assalts de tres minuts cadascun, dins de la categoria de 66,8 quilos.
En els 12 combats precedents, els aficionats podran gaudir tant de joves talents com de figures consolidades del Boxing Club Terrassa i també d’altres pedreres catalanes. Es competirà en les categories júnior, jove i elit.
Amb només 18 anys, Mustafa Chadlioui Harafi, la gran estrella de la vetllada de dissabte, s’ha proclamat ja tres vegades campió d’Espanya, en les categories “schoolboy”, júnior i jove. Durant el seu periple amateur, Chadlioui va guanyar l’any passat el prestigiós torneig internacional Boxam i es va penjar també una medalla de bronze a l’Europeu d’Armènia.