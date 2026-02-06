La waterpolista del CN Terrassa Nina Ten Broek, campiona d'Europa

La waterpolista neerlandesa del Club Natació Terrassa Nina Ten Broek s’ha proclamat campiona d’Europa a la competició que s’ha celebrat a la ciutat portuguesa de Funchal. El combinat neerlandès va revalidar el títol continental femení en imposar-se per 15 a 13 a Hongria a la gran final.\r\n\r\nEl matx va acabar empatat a 10 i el combinat dels Països Baixos es va imposar per 5 a 3 als penals. La final va estar marcada per la igualtat i la intensitat, amb alternatives constants en el marcador.\r\n\r\nLes neerlandeses, que van revalidar el títol assolit fa dos anys a Eindhoven, lideren el palmarès continental amb un total de set medalles d’or, quatre de plata i tres de bronze.\r\n