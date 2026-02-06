Esports

La waterpolista del CN Terrassa Nina Ten Broek, campiona d'Europa

Els Països Baixos van derrotar per penals a Hongria a la final de l'Europeu de Funchal

Publicat el 06 de febrer de 2026 a les 16:10

La waterpolista neerlandesa del Club Natació Terrassa Nina Ten Broek s’ha proclamat campiona d’Europa a la competició que s’ha celebrat a la ciutat portuguesa de Funchal. El combinat neerlandès va revalidar el títol continental femení en imposar-se per 15 a 13 a Hongria a la gran final.

El matx va acabar empatat a 10 i el combinat dels Països Baixos es va imposar per 5 a 3 als penals. La final va estar marcada per la igualtat i la intensitat, amb alternatives constants en el marcador.

Les neerlandeses, que van revalidar el títol assolit fa dos anys a Eindhoven, lideren el palmarès continental amb un total de set medalles d’or, quatre de plata i tres de bronze.

