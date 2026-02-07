Una incidència impedeix la validació de títols als busos

Els usuaris del transport públic de Terrassa s’han trobat amb la impossibilitat de validar els seus bitllets durant els darrers dies. Segons ha confirmat l’Ajuntament de Terrassa, el servei de bus urbà de Tmesa pateix una incidència que impedeix el correcte funcionament de les validadores magnètiques de la flota, un problema que afecta l’ús de títols com la T-25 i altres bitllets integrats.
L’origen del bloqueig es troba en una fallada de connexió entre el sistema de la T-mobilitat i les lectores de targetes magnètiques dels autobusos urbans. Fonts municipals han assegurat que es tracta d’un error tecnològic responsabilitat de T-mobilitat, que dificulta la comunicació entre ambdós sistemes i bloqueja el processament de les dades de viatge.
El consistori ha obert una incidència oficial per resoldre la situació com més aviat millor. Davant d’aquesta anomalia, els viatgers que s’hi han trobat expliquen que han pogut accedir a l’autobús mostrant el títol al conductor, un fet que a la pràctica els permet realitzar el trajecte sense descomptar cap viatge de la targeta, cosa que impedeix el registre formal de l’ús del servei.
Tot i que s’ha confirmat l’afectació a la xarxa de busos municipal, encara es desconeix si aquesta fallada tecnològica és generalitzada en altres municipis o si es tracta d’un cas específic que ha afectat exclusivament Terrassa. L’Ajuntament ha elevat la consulta per determinar l’abast real del problema.
De moment, s’espera que els tècnics de T-mobilitat resolguin la desconnexió amb el parc de validadores de la ciutat per restablir la normalitat en el servei en els pròxims dies.