L’Atlètic es classifica per a les semifinals del Campionat d'Espanya d’Ourense

L’Atlètic disputarà dissabte al vespre les semifinals del Campionat d’Espanya de hockey sala al pavelló de los Remedios de la ciutat d’Ourense, a la ribera del riu Miño. El conjunt de Roger Pallarols ha guanyat aquest divendres els dos primers partits de la primera fase i lidera el grup “A” amb els mateixos sis punts que el Júnior.
En el primer partit, els de Can Salas han golejat per 10 a 2 el Benalmádena, amb cinc gols d’Oriol Campos, tres de Quim Malgosa, un de Santi Martín i un altre de Xavi Barutel. En el segon encontre, l’Atlètic s'ha imposat per 3 a 2 el Málaga 91. Campos ha fet els tres gols dels terrassencs.
Egarencs i santcugatencs es van veure les cares a la final del Campionat de Catalunya disputat a Can Jofresa, on els santcugatencs es van imposar a la tanda de “shoot-outs”.
Dissabte a les 13 hores s’enfrontaran en el tercer i últim partit de la primera fase, que decidirà la primera posició del grup. Tots dos estan ja classificats per a les semifinals, on jugaran contra els dos conjunts madrilenys, Club de Campo i Complutense. Els aparellaments dependran dels últims partits de la primera fase, que es disputaran dissabte al matí.
Les semifinals es jugaran també dissabte a les 19.15 i a les 20.30 hores, mentre que la final es jugarà diumenge a les 11.30 hores. Abans, a les 10, tindrà lloc el partit per la tercera plaça.