Dani Olmo: “Terrassa sempre està amb mi”

“Sento que tota la meva gent m’està donant suport, i això em dona una força especial. Terrassa sempre és amb mi”. Són paraules del davanter terrassenc Dani Olmo a Diari de Terrassa, a les hores prèvies a la cita més important de la seva carrera futbolística, la final del Mundial que tindrà lloc aquest diumenge. La selecció espanyola s’enfrontarà a la de l’Argentina en una final inèdita a la història d’aquesta competició, en un encontre que se celebrarà al MetLife Stadium, a East Rutherford, Nova Jersey.
El partit, que començarà a les 21 hores d’aquí, pot ser la culminació d’una trajectòria més que exitosa de Dani Olmo a nivell de seleccions. L’atacant del FC Barcelona té en el seu palmarès l’Eurocopa sub-21 de 2019 i, amb l’absoluta ha guanyat la Nations League de 2023 i l’Eurocopa de 2024 a Alemanya. A més, el davant terrassenc va ser medalla de plata als Jocs Olímpics de 2020, que van tenir lloc a la localitat japonesa de Tòquio.
La selecció espanyola arriba a aquesta final després de ser primer de grup H a la fase inicial, sumant set punts, i superar a Àustria als setzens de final (3-0), a Portugal per 1 a 0 en els vuitens de final, a la selecció de Bèlgica a quarts de final (2-1) i a la potent França per 2 a 0 a les semifinals.
La màxima corona
Dani Olmo es podria convertir en el segon jugador egarenc en guanyar la màxima corona de seleccions absolutes. El centrecampista Xavi Hernández ja ho va aconseguir fa setze anys, en l’edició de 2010 que es va jugar a Sud-àfrica. Llavors, l’Espanya que dirigia el tècnic Vicente del Bosque es va imposar a la pròrroga a la selecció dels Països Baixos, amb el mític gol d’Andrés Iniesta.
Serà la segona final de la història de la selecció espanyola i la tercera vegada que finalitzarà entre els quatre primers. La primera vegada que el combinat estatal va estar entre els més ben classificats va ser a l’edició de 1950, al Brasil, coneguda pel “Maracanazo”, amb el triomf final per a l’Uruguai, que va sorprendre a la selecció amfitriona que amb un empat en tenia prou per endur-se el trofeu.
Va ser un Mundial que es va decidir en una lligueta final i la selecció espanyola va quedar quarta, després de Suècia que va ser tercera. Curiosament, en aquell equip hi havia el defensa Josep Parra, que va jugar al Terrassa FC i va acabar establint-se a aquesta ciutat. Parra va morir l’any 2016, quan tenia noranta anys.
A Nova Jersey
Després classificar-se per a la final, els jugadors de De la Fuente van gaudir d’un dia de descans i, dijous, es van desplaçar a Nova Jersey per començar a preparar una final que l’enfrontarà a una Argentina liderada per Lionel Messi que, a 39 anys, continua sent el seu jugador més important. En terres nord-americanes i abans d’aquesta gran cita, Dani Olmo té el suport de la seva família que s’ha desplaçat a Nova Jersey per veure aquesta final i també dels seus amics.