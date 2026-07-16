Paula Leitón disputarà la World Cup Final de waterpolo a Sydney

El seleccionador espanyol de waterpolo Jordi Valls va facilitar la llista de quinze convocades per a la disputa de les World Cup Finals de la categoria femenina que se celebraran del 22 al 26 de juliol a l'Olympic Park Aquatic Centre de Sydney (Austràlia), amb la inclusió de la boia terrassenca Paula Leitón, jugadora del CN Atlètic Barceloneta. La resta de jugadores escollides pel tècnic terrassenc de cara a aquesta cita són: Paula Camus, Alba Muñoz, Nona Pérez, Ariadna Ruiz, Elena Ruiz i Martina Terré, del CN Sant Andreu, Queralt Bertran, Martina Claveria i Mariona Terré, del CN Mataró, Irene González yi Paula Crespí, del CN Sabadell i Carlota Peñalver, que la pròxima temporada jugarà a les files del CN Terrassa, i Lucía Rodríguez, del CE Mediterrani.
De la preselecció, finalment, han caigut Elisabeth Carmona, Paula Prats i Irene Casado, del CN Terrassa, i l'egarenca Isa Piralkova, jugadora del CN Sabadell. La selecció femenina jugarà els quarts de final davant d'Hongria el 22 de juliol a partir de les 12.15 hores d'aquí. La resta d'encontres d'aquesta eliminatòria enfrontaran als Estats Units amb la Xina, els Països Baixos amb Rússia i Itàlia amb Austràlia. Les semifinals estan previstes per al divendres dia 24 mentre que els partits per al tercer i quart lloc i la final estan previstos per al dissabte dia 26 de juliol.