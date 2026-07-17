Un nou pas en la defensa del retaule gòtic de Santa Maria de Toudell

La defensa del retaule gòtic de Santa Maria de Toudell continua avançant. La Comissió de Cultura del Parlament de Catalunya ha aprovat una proposta de resolució que dona suport a culminar la seva declaració com a Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) i insta el Govern de la Generalitat a agilitar-ne la tramitació i estudiar-ne l’adquisició pública mitjançant els mecanismes legals disponibles. La resolució també preveu que, si l’obra passa a formar part del patrimoni públic, es prioritzi la seva exposició al territori d’origen.
L’acord reforça el procés de protecció iniciat arran de les actuacions impulsades pels ajuntaments de Terrassa i Viladecavalls davant el risc que la peça fos adquirida fora dels circuits públics de protecció patrimonial. Amb la subhasta prevista per al 30 de març, els consistoris van activar l’11 de març les accions administratives necessàries i van posar els fets en coneixement de la Generalitat de Catalunya i de la Diputació de Barcelona perquè poguessin valorar les mesures de protecció i adquisició previstes per la legislació patrimonial.
Fruit d’aquestes gestions, la Generalitat va incoar l’expedient per declarar el retaule BCIN, una decisió que va comportar la seva protecció cautelar immediata i la declaració d’inexportabilitat. Aquestes mesures van resultar determinants per garantir-ne la salvaguarda abans de la subhasta celebrada el 30 de març, en què el retaule va ser adquirit per un comprador català per 152.000 euros.
L'alcaldessa de Viladecavalls, Cesca Berenguer, es mostra satisfeta "de la feina realitzada, que crec que ha estat essencial per arribar a la situació actual". En aquest sentit, recorda que la comunicació del consistori a la Generalitat, alertant de la manca de protecció patrimonial de la peça, va propiciar la incoació de l'expedient de declaració com a BCIN, un fet que qualifica de "moment clau" perquè "va evitar que el retaule surtís de territori nacional".
Berenguer explica que, abans de l'inici de la subhasta, es van retirar les ofertes prèvies procedents de l'estranger arran de la declaració d'inexportabilitat. "Si no, estaríem parlant d'un bé a Suïssa o a l'Aràbia Saudita", assegura. L'alcaldessa també assenyala que encara no ha pogut accedir a la documentació aprovada al Parlament —els serveis jurídics municipals n'han sol·licitat l'accés—, però subratlla que "ara és la Generalitat qui marcarà els tempos" i reitera que "aquest retaule ha de ser patrimoni cultural públic".