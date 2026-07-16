Edi Tubau, nou responsable de la línia masculina de l’alt rendiment català

La Federació Catalana de Hockey ha anunciat que l'exjugador internacional Edi Tubau serà el nou responsable de la línia masculina de l’alt rendiment català. L'esportista terrassenc compaginarà aquesta funció amb el lideratge de la part masculina del projecte esportiu de la Federació al Centre d'Alt Rendiment (CAR) de Sant Cugat.
Tubau, que fins ara ja mantenia una estreta vinculació amb l'organisme com a un dels preparadors físics dels jugadors i jugadores becats al CAR, farà un pas més en l'organigrama institucional per assumir la direcció de la branca masculina. Fins a la data actual, el tècnic egarenc també ha format part durant deu anys de l'equip de treball del primer equip femení del Club Egara. L'egarenc té experiència prèvia liderant projectes de la Federació, havent estat el responsable de l'ARC femení durant el període del 2016 al 2019.
Substitueix en el càrrec Oriol Torras, ara entrenador del primer equip masculí del Club Egara, a qui la Federació Catalana de Hockey ha agraït tota la feina feta, el seu compromís i la
professionalitat demostrada al capdavant d'aquesta línia durant la seva etapa a l'entitat.
Altrament, la Federació Catalana també ha confirmat la continuïtat a l'àrea de l'alt rendiment femení, que es mantindrà sota la responsabilitat de Stefy Piris, que comptarà amb Anna Rabasseda com a segona entrenadora del projecte. Al seu torn, la línia masculina liderada per Tubau tindrà a Xavi Domènech com a segon entrenador.