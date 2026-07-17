Vuit representants del CN Terrassa participaran al Campionat d'Europa de natació

Vuit representants del CN Terrassa participaran amb la selecció espanyola al Campionat d’Europa de natació, que se celebrarà del 10 al 16 d’agost a París. L’equip egarenc comptarà amb una destacada representació tant a nivell esportiu com tècnic en una de les cites més importants del calendari internacional.
César Castro competirà en els 100 metres lliures, mentre que Isak Fernández participarà en els 100 i 200 metres papallona. També a les proves de papallona, Alex Ahtiainen competirà amb
l’equip d’Estònia als 50 i 100 metres, a més de la prova de 50m lliures. Per la seva banda, Hugo González disputarà quatre proves: 200 metres esquena, 50 metres esquena, 100 metres esquena i 200 metres estils, consolidant-se com una de les peces clau del combinat estatal. Luca Hoek nedarà els 100 i 50 metres lliures després d’una gran actuació recent als Europeus júniors, on va assolir una
medalla d’or i una de plata.
D'altra banda, Miguel Pérez-Godoy competirà en els 100 i 200 metres lliures, mentre que Estella Llum Tonrath ho farà en els 100 i 200 metres esquena. Alba Herrero, per la seva banda, formarà part de l’equip de relleus de la selecció espanyola. A més de la representació merament competitiva, el CN Terrassa també estarà present en l’estructura tècnica de l’equip espanyol amb Raúl Navalón, entrenador del primer equip de natació del club, que formarà part de l’staff de la selecció espanyola.