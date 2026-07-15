L’assemblea extraordinària del CN Terrassa repassa les inversions en curs i les previstes per al pròxim exercici

El CN Terrassa va celebrar l'assemblea extraordinària de socis en la qual, la junta directiva va fer un repàs a les inversions realitzades al llarg de la temporada i també va exposar el seu pla d’inversions en instal·lacions per la següent. Un dels punts que es va aprovar va ser l'equiparació del règim de quotes aplicable a un col·lectiu concret de socis majors de 65 anys.
La sessió, que es va desenvolupar amb la participació de més d’una cinquantena d’assistents, va començar amb l’aprovació de l’acta anterior i va centrar bona part del seu contingut en l’estat i la
planificació de les inversions a les instal·lacions del club. El vocal Alberto Robles va detallar que durant la temporada 2024-2025 es van destinar 1.161.000 euros a millores diverses, amb actuacions destacades en la reparació de les graderies de la piscina olímpica, la reparació de la piscina exterior o la impermeabilització del sostre del pavelló bàsquet.
També es va impulsar la segona fase del pla de descarbonització, amb una inversió de 500.000 euros orientada a l’eficiència energètica. Durant la temporada 2025-2026, s’han destinat 752.000 euros a diverses millores, entre les quals hi ha hagut la reforma integral de la sala de ciclisme indoor, la renovació de la piscina lúdica amb una parada tècnica completa i la substitució de la gespa de quatre pistes de pàdel. A més, s’estan implantant nous sistemes de control d’aforament i accessos, que comportaran més seguretat al club.
De cara al futur, el club contempla noves actuacions com la parada tècnica de la piscina de 50 metres i el canvi de la gespa del camp petit de futbol, que s’efectuaran aquest agost, així com millores en el tractament d’aigües i la renovació dels vestidors, considerada una de les prioritats. També es preveu recuperar espais socials amb el desmuntatge del rocòdrom i guanyar aquest espai per espais on pares i fills puguin jugar, com també continuar invertint en equipaments de fitness amb la renovació de les 22 cintes de córrer i 10 el·líptiques. En total, el club invertirà uns 800.000 euros en millores durant la temporada 2026-2027.
L’assemblea va aprovar l’actualització del règim de quotes aplicable exclusivament als socis que ja havien complert els 65 anys abans de l’any 1997. La mesura posa fi a la diferència existent respecte de les persones que van arribar a aquesta edat amb posterioritat i no afecta la resta de socis majors de 65 anys.