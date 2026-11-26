El passat dia 2 de setembre va morir als 71 anys un dels esportistes més emblemàtics de la nostra ciutat, el boxejador Francisco León Villalpando, campió d’Europa dels pesos lleugers l’any 1980 a Terrassa. Va ser també campió d’Espanya dels pesos lleuger i superlleuger i va deixar una empremta inesborrable dins de la boxa local amb un destacat balanç de 28 victòries en 30 combats com a professional, nou d’elles per K.O. Va ser també caporal de la Policia Municipal de Terrassa i mestre de diverses generacions de púgils terrassencs.
Aquest divendres al vespre, el club que va presidir, el Boxing Club Terrassa, li retrà un sentit homenatge. Serà en el marc d’una vetllada que començarà a les 19.30 al ring de l’equipament socioesportiu del barri de la Cogullada. En els darrers combats de la nit es realitzarà un acte institucional en el quadrilàter. S’entregarà una placa commemorativa a l’esposa de Paco León i al seu fill, Francisco León.
Dotze combats
La vetllada d’aquest divendres comptarà amb 11 combats amateurs i un de professional, que tancarà la jornada, entre el boxejador terrassenc Mustapha Chadlioui júnior i el portuguès Rafael Hudson. El combat, corresponent al pes welter (68 quilos) es disputarà al millor de sis assalts de tres minuts cadascun.
Serà el cinquè combat de Chadlioui des que es va convertir en professional el mes de febrer d’aquest mateix any. Els quatre combats que ha disputat els ha guanyat per K.O.
En la resta de combats hi participaran els boxejadors júniors del Boxing Club Terrassa Alba Collado, Miguel Ángel Izquierdo i Sergio López, així com el púgil de l’Arts Marcials Terrassa Jhon Jairo Romero en la categoria elit.