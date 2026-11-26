L’equip masculí de tennis de l’Atlètic Terrassa es va proclamar brillantment subcampió d’Espanya de tennis per equips masculins en la categoria +30.\r\n\r\nPer primera vegada a la història, les pistes de Can Salas van acollir una final del Campionat d’Espanya absolut. Els de Can Salas van perdre per la mínima (3-4) davant del Real Club de Tennis Barcelona. En semifinals, els de Can Salas van superar l'RC Polo de Barcelona.\r\n\r\nL'eliminatòria, disputada a les instal·lacions de Can Salas, va ser molt igualada i es va acabar decantant del bàndol barceloní. La final no es va decidir fins al darrer partit de dobles. Els jugadors de l’Atlètic van mantenir fins al final les seves opcions d’aixecar el títol a casa, però van acabar sent derrotats “in extremis” pel RCT Barcelona en el decisiu duel de dobles.\r\n