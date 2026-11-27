El president de la Generalitat i primer secretari del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), Salvador Illa, ha reivindicat les polítiques laborals del govern espanyol de coalició en una trobada amb més de 150 representants sindicals de Terrassa i el Vallès Occidental celebrada aquest divendres, en l'últim dia de campanya per a les eleccions generals del 29-N. Illa ha defensat l'evolució econòmica i laboral dels darrers anys i ha advertit dels possibles riscos que, segons el seu plantejament, comportaria un gir polític cap a la dreta.
Durant la intervenció, el president de la Generalitat ha vinculat l'acció del govern de Pedro Sánchez amb la consolidació de l'economia i l'estabilitat del mercat laboral. En contraposició, ha alertat de possibles retrocessos si s'apliquessin polítiques de la dreta i l'extrema dreta, que ha associat amb eventuals retallades del salari mínim, augments de la jornada laboral i una recessió econòmica. Aquestes advertències formen part de l'argumentari electoral del PSC davant la votació de diumenge.
La trobada ha comptat també amb el candidat socialista a l'alcaldia de Terrassa, Javi García; el número cinc de la candidatura del PSC per Barcelona, Paco Aranda; la terrassenca i número sis de la llista, Rosa Sanz; i la presidenta de la UGT de Catalunya, Encarna Fernández.
García ha posat el focus en el pes industrial de Terrassa i en la seva tradició obrera, i ha defensat la continuïtat de les polítiques orientades a ampliar els drets laborals.
Illa ha tornat a Terrassa en plena campanya després de participar, el 14 de novembre, en l'acte central dels socialistes a la ciutat, celebrat a l'Auditori Municipal acompanyat del cap de llista del PSC per Barcelona, Jordi Hereu. En aquella trobada, els socialistes van situar l'habitatge i les infraestructures pendents de Terrassa al centre del discurs.