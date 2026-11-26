L'Ajuntament de Terrassa té a punt el dispositiu municipal per a les eleccions generals d'aquest diumenge, 29 de novembre. Un total de 165.984 persones de la ciutat estan cridades a les urnes i podran votar en 261 meses repartides en 53 col·legis electorals, segons ha informat aquest dijous el consistori.
La principal novetat d'aquesta convocatòria són els canvis en la ubicació de dos col·legis. El Casal Cívic Municipal Roc Blanc passa a ser col·legi electoral i substitueix l'Institut Aimerigues. A més, l'Escola L'Enxaneta acull les meses que fins ara votaven al Casal Cívic i Comunitari Terrassa-Can Roca, que deixa de ser col·legi electoral.
L'Ajuntament coordina el dispositiu amb les altres administracions que intervenen en el procés, entre les quals la Junta Electoral de Zona i la Delegació del Govern. Més d'un miler de persones formen part de l'operatiu: hi haurà 783 membres de mesa i 149 representants de l'Administració, a més del personal d'informació i notificació, els conserges dels equipaments, els equips de muntatge, el personal de neteja i els efectius de seguretat, entre d'altres.
L'OAC obrirà diumenge de 8 a 20 hores
Qui vulgui consultar el cens electoral o comprovar on li toca votar ho pot fer al web municipal (terrassa.cat/eleccions), al telèfon d'informació municipal 010, al servei d'informació de la Generalitat 012 o a la Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral a Barcelona, al 93 295 97 95. El mateix diumenge, aquesta informació també es podrà consultar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC), que estarà oberta de 8 a 20 hores, i als representants de l'Administració acreditats als col·legis.
L'Ajuntament també farà un seguiment especial de la jornada. El web municipal tindrà un espai dedicat a les eleccions, accessible des de la pàgina principal, i els canals oficials del consistori a les xarxes socials informaran al llarg del dia de l'evolució de la participació i de les incidències que hi pugui haver. El web enllaçarà, a més, amb l'espai del Ministeri de l'Interior per seguir l'escrutini. Quan hi hagi les dades definitives, s'hi podran consultar els resultats de Terrassa amb eines de visualització que permetran analitzar-los des de diferents àmbits territorials.