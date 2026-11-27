L’Ajuntament de Terrassa reobrirà el carrer d’Arquimedes al trànsit rodat i als vianants el pròxim divendres, 4 de desembre, a la tarda, un cop finalitzats els treballs d’asfaltatge i pintura previstos per als primers dies del mes. La mesura permetrà recuperar la circulació per aquest eix comercial durant la campanya de Nadal, després que el vial romangués tallat des del mes de juny per les obres de reurbanització.
Per fer possible l’obertura del vial, a partir del dimarts 1 de desembre —un cop passada l’hora punta escolar— s’iniciaran els treballs d’asfaltatge i pintura entre la plaça del Progrés i el carrer de Grànius. Segons ha informat el consistori, abans d’aquesta fase ja s’han executat la renovació i reordenació de les xarxes de clavegueram, aigua i enllumenat, així com bona part de les ampliacions de voreres projectades.
El carrer es mantindrà obert al pas de vehicles fins a mitjans de gener, un cop finalitzades les festes nadalenques. A partir d’aleshores, caldrà tornar a tallar el trànsit de pas per completar la resta de l’actuació, que inclou acabar un tram de vorera, instal·lar jardineres i mobiliari urbà i fer la plantació d’arbrat i jardineria.
Declaracions municipals i actuacions futures
El tinent d’alcalde de Territori i Habitatge i regidor de Comerç i Mercats, Xavier Cardona, ha assenyalat que la reobertura respon a la voluntat del govern municipal d’equilibrar la transformació de l’espai públic amb el dinamisme comercial i econòmic de la zona durant les dates nadalenques, i ha recordat que a partir del gener es completaran els elements d’arbrat i mobiliari per configurar un carrer més segur i orientat a les persones.
Així mateix, el consistori preveu dur a terme noves fases d’asfaltatge durant el primer trimestre de 2027 en altres trams del carrer d’Arquimedes —entre la carretera de Martorell i la plaça del Progrés, i del carrer de Volta fins a la Rambla d’Ègara—, així com en trams del carrer de Galileu, entre la Rambla d’Ègara i la carretera de Martorell.
Afectacions a la mobilitat del l’1 al 4 de desembre
Els treballs d’asfaltatge i pintura comportaran a partir del dimarts 1 de desembre, després de l’hora punta de les escoles, el tall de la cruïlla amb el carrer d’Antoni Torrella, que s’afegirà als talls ja existents a les cruïlles d’Arquimedes amb Doctor Ullès, Ireneu i Grànius.
L’accés a aquests carrers es farà en cul de sac des de Galileu o des de la Rambla d’Ègara, segons el tram de destinació.
Les restriccions es mantindran fins divendres 4 a la tarda, moment en què el carrer quedarà reobert amb normalitat fins passades les festes.