El ple municipal de Terrassa ha viscut un moment d'alta tensió política durant el debat del punt 9 de l'ordre del dia, corresponent a la proposta ciutadana presentada pel Casal de la Dona en relació amb la Comissió 8 de març sobre les violències masclistes. Segons els fets recollits en el debat, el to ha anat pujant progressivament fins que la portaveu i regidora de Vox, Alícia Tomás, ha fet afirmacions sobre un suposat "patriarcat islamista" a la ciutat, moment en què part de les representants polítiques han abandonat el ple en senyal de rebuig i disconformitat. D'altra banda, les representants de la Comssió 8-M, han donat l'esquena a Tomás durant la seva intervenció.
Què ha dit la regidora de Vox
Durant una de les seves intervencions, Tomás ha sostingut que la inseguretat i la violència que pateixen les dones al carrer no responen al "patriarcat masclista", sinó a l'existència d'un "patriarcat islamista" a Terrassa. En el mateix discurs, la regidora ha anunciat la voluntat de la seva formació d'arribar al govern per derogar la llei del "només sí és sí" i la llei de violència de gènere, ha carregat contra el que ha qualificat de "circ feminista", a més de criticar l'assignació econòmica vinculada a aquestes polítiques i comissions.
La reacció al ple i el context de l'acord
La referència a un "patriarcat islamista" ha marcat el punt d'inflexió del debat i ha provocat la sortida d'una part dels membres del ple com a mostra de rebuig frontal a aquestes declaracions.
Tot plegat s'ha produït en el marc de la tramitació d'una proposta ciutadana impulsada pel Casal de la Dona al voltant de la Comissió 8 de març i les violències masclistes. Malgrat l'enfrontament verbal i l'abandonament d'una part dels representants durant el debat, el punt ha tirat endavant després d'un recés per matisar dubtes, amb la lectura dels vuit punts acordats entre l'Ajuntament i la Comissió 8-M —a càrrec de la representant de la comissió, Mercè Gómez, i de la regidora de Polítiques de Gènere, Lluïsa Melgares— i amb els vots a favor, i el seu respectiu missatge de suport absolut, de Tot per Terrassa, Junts per Terrassa, PSC i ERC, l'abstenció del PP i el vot en contra de Vox.