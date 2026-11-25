El partit entre el San Cristóbal i el Terrassa FC "B" de la Copa Catalunya s'ha suspès en el minut 84, quan el resultat era d'empat a zero, a causa d'una indisposició d'un espectador que ha obligat a demanar una ambulància per atendre'l. Després d'uns minuts d'incertesa, s'ha decidit ajornar la resolució del partit.
La primera meitat ha sigut força entretinguda, amb un Terrassa FC "B" sense complexos i que ha sortit amb empenta. Tot i això, les primeres grans ocasions han sigut per als parroquials. En el minut 2, Muñi ha xutat i el porter visitant Cañizares ha rebutjat la pilota. Pime no ha pogut aprofitar el refús i ha enviat la pilota per sobre del travesser. Un minut més tard, ho ha provat Àlex Fernández per als locals, amb un tir que ha impactat en el travesser de la porteria dels visitants.
Aarón ha replicat per als de Hurtado, amb un xut que s'ha perdut per la línia de fons i també ho ha intentat Dani Gonzalo, amb una rematada que ha sortit fora per molt poc. En el minut 21, Campano ha estat a punt d'estrenar el marcador, després d'un llançament de falta, però el defensa terrassista Gerard Camp ha salvat la situació sota els pals. Pime, poc després, ha rebut una pilota dins de l'àrea, però la seva rematada l'ha controlat el porter visitant.
Baba ha gaudit d'una bona oportunitat que Cañizares ha tornat a salvar i ha contestat el filial del Terrassa FC amb un intent de Dani Gonzalo que el porter Tapia ha pogut atrapar. En els últims minuts de la primera meitat no hi ha hagut més aproximacions a les àrees i s'ha arribat al temps de descans amb l'empat a zero inicial.
A la segona part, el San Cristóbal ha començat més fort i Campano, després d'una falta, ha rematat massa alt de cap i, en una escapada de Pime, el davanter parroquial ha volgut fer una vaselina davant del porter visitant, però li ha sortit massa alta. El Terrassa FC "B", tanmateix, no ha baixat la guàrdia i en el minut 64 ha disposat de la seva millor opció, en una acció en què Dani Gonzalo s'ha quedat sol davant de Tapia, que el porter del San Cristóbal ha aconseguit avortar amb una bona aturada.
Dani Gonzalo, de nou, ha pogut marcar en on contraatac en què ha encarat a Tapia, però la seva rematada final ha sortit desviada. A poc per a la finalització, el partit s'ha aturat per una indisposició d'un espectador que ha obligat a demanar la presència d'una ambulància. Passats uns minuts d'incertesa, s'ha decidit suspendre l'encontre.
Pel San Cristóbal han jugat: Tapia, Paul, Campano, Carlos Olmo, Muñi, Marc Gabaldón, Àlex Fernández, Baba, Marc Río, Raúl Lordán i Pime. A la represa han entrat: Ricki, Jonathan Linares, Mario Cantí, Cristian Domínguez, Jordi Ranera i Miguel.
Pel Terrassa FC "B" han jugat: Cañizares, Gerard Canet, Gerard Camp, Carles Gómez, Xavi Álvarez, Vallejo, Arian, Aimar, Dani Gonzalo, Joan Martín i Aarón. A la represa han jugat: De Juana, Tébar, Páez, Omar, Víctor Díaz i Achraf.