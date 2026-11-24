Quan queden només dues jornades per tancar la primera fase de la lliga de Divisió d’Honor “B” masculina, la lluita per acabar entre les quatre primeres posicions i accedir així a la fase pel títol és frenètica. Al grup primer, el Vallès, segon amb 29 punts, està ja classificat des de fa setmanes. Al grup segon, per contra, ni l’Egara 1935 ni el Rimas tenen assegurada la seva presència a la zona noble de cara a la segona fase. Els dos primers, Sant Cugat i Pozuelo, tenen plaça assegurada. A les altres dues hi aspiren quatre equips: Madrid las Rozas (22 punts), Egara 1935 (18), Castelldefels (18) i Rimas (14). Per la seva banda, el Línia 22 Stern Motor és penúltim amb els mateixos sis punts que el cuer, Giner de los Ríos, i haurà de lluitar per la permanència.
En aquesta dotzena jornada, l’Egara 1935 va assolir un triomf crucial a casa davant del Castelldefels, que li treia tres punts. Nil Trujillo va obrir el marcador de penal-córner al minut 18 i Senen Escamilla va fer el 2 a 0 al 27. Quan faltaven sis minuts per acabar, el jugador del Castelldefels Daniele Cavallini va transformar un penal que va significar el 2 a 1. Només servir de centre, Tom Sanromà va fer el 3 a 1. I quan faltava menys d’un minut i mig, Max Fitó va establir el 4 a 1 definitiu.
El Rimas, per la seva banda, va perdre per 1 a 2 a les Pedritxes davant del líder, Sant Cugat, i s’ha quedat a quatre punts de la quarta plaça. Francesc Rosrt va posar per davant els de Joan Valldeperas, però Àlex Duran d’stroke i Lucas Abad van capgirar el marcador. A més, un Línia 22 ja sense opcions va perdre per 0 a 1 davant del Pozuelo. Lautaro Rodríguez va marcar l’únic gol del conjunt de la localitat madrilenya de Pozuelo de Alarcón.
Al grup primer, el Vallès va signar un 10 a 3 al Josep Marquès contra l’Iluro de Mataró en la que va ser una de les golejades més contundents de la lliga. Octavi Pons i Bernat Roset van anotar sengles “hat-trick” per als de Xavi Trenchs. Els quatre gols restants van ser obra d’Eduard Marquès, Àlex Aymerich, Abel Serrano i Jordi Torrent.
A la lliga femenina, el Vallès cau a Sant Cugat i ja no és líder
Cap victòria egarenca al grup segon de la Divisió d’Honor femenina. El Vallès va perdre per 4 a 0 al camp del Júnior contra el Sant Cugat i ha perdut la primera posició. Les santcugatenques li treuen ara tres punts. Per la seva banda, el Club Egara va empatar a tres a València davant d’un rival directe, el Giner de los Ríos que segueix tenint dos punts per sota. Només un dels dos es classificarà per a la fase pel títol.