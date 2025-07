La selecció femenina de waterpolo disputa els quarts de final del Mundial

El combinat dels Països Baixos s'ha desfet per 14 a 9 de Noza Zelanda en l’eliminatòria dels “crossover”, en els vuitens de final, i serà el rival de la selecció femenina que prepara el tècnic terrassenc Jordi Valls en el seu camí cap a les medalles. Aquest encontre de quarts de final serà com una final anticipada com apunten els recents antecedents d’enfrontament estre les dues seleccions. El partit està previst per a aquest dissabte i que comenci a les 14.45, hora d’aquí. Els altres partits d’aquests quarts de final enfrontaran a Austràlia amb Grècia, Estats Units amb el Japó i Hongria amb Itàlia.

Al Campionat del Món de Fukuoka 2023, el conjunt neerlandès va superar a Espanya a la final a la tanda de penals. Un any més tard, a l’Europeu celebrat a terres neerlandeses, el combinat espanyol va caure de nou i de manera també cruel, amb un gol molt afortunat a sis segons per a la conclusió. Tot va canviar a les semifinals dels Jocs Olímpics de París 2024. Llavors, la selecció femenina va imposar-se a la tanda de penals a les neerlandeses i, a la final, acabarien penjant-se l’or.

Amb tota aquesta història recent a darrere, l’enfrontament entre les de Valls i el conjunt neerlandès serà un dels més interessants dels quarts de final i es preveu que estar presidit per l’equilibri de forces. Tot i que els Països Baixos van haver de guanyar-se un lloc a quarts passant pel “crossover” i han perdut algunes de les seves jugadores més importants, continua sent una de les favorites per a la lluita per les medalles a aquesta cita de Singapur. A l’equip hi ha la boia egarenca Paula Leitón i la jugadora del CN Terrassa Paula Prats que, juntament amb Valls, completen la representació local al combinat femení.

La masculina, diumenge

Per altra part, la selecció masculina, amb els egarencs Álvaro Granados i Bernat Sanahuja a les seves files, també jugarà els quarts de final d’aquesta competició, però serà diumenge, a partir de les 11.35 hores d’aquí. Els de David Martín es veuran les cares amb Montenegro, que va vèncer per 10 a 22 al Canadà en el “crossover”.

En els altres partits dels quarts de final, Itàlia jugarà contra Grècia, Estats Units amb Sèrbia i Croàcia amb Hongria. La selecció d’Espanya va ser primera del seu grup, amb tres victòries en tres partits i es va estalviar el matx de vuitens.