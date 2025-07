Les dues seleccions sub-18 lluitaran pel bronze

Les dues seleccions espanyoles sub-18 han perdut a les semifinals de l’Eurohockey de Lilla (França) i lluitaran per la medalla de bronze aquest dissabte. El combinat femení ha caigut per 2 a 0 davant dels Països Baixos, que han resolt amb un gol al tercer i el darrer quart i disputarà el partit pel tercer i quart lloc contra Alemanya, a partir de les 14.30 hores d’aquest dissabte. La final la disputaran les seleccions de Bèlgica i els Països Baixos.

L’equip masculí, d’altra banda, ha perdut per 2 a 3 amb França i jugarà el matx per la medalla de bronze davant de Bèlgica, també aquest dissabte, a partir de les 12.15 hores. A la semifinal, els d’Albert Lis han rebut un gol aviat, però Gonzalo Álvarez ha igualat de seguida. França ha tornat a marcar en el tercer quart, si bé ha empatat de nou Enrique Fanlo per a Espanya. Els amfitrions, quatre minuts després, han aconseguit el 2 a 3 definitiu. La final la disputaran la selecció amfitriona contra Alemanya.