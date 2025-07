Els Miami Dolphins porten la NFL a Terrassa: "Això és increïble"

Terrassa va viure dijous un esdeveniment insòlit quan el Municipal de Ca n’Anglada es va convertir en l’escenari d’un clínic organitzat pels Miami Dolphins, en col·laboració amb els Terrassa Reds, Madrid Bravos, la Federació Catalana de Futbol Americà (FCFA) i la Federació Espanyola de Futbol Americà (FEFA). Una trentena d’entrenadors de tot Catalunya es van reunir per absorbir coneixements, tècniques i metodologies d’una de les franquícies més icòniques de la NFL, amb una disciplina que serà olímpica a Los Angeles 2028: el futbol flag.

Amb quatre circuits d’activitats diferents -per a quarterbacks, centres, corredors i receptors- l’acte es va centrar exclusivament en el futbol flag, deixant de banda el “tackle” (futbol americà tradicional, amb contacte físic). Fins a vuit entrenadors dels Dolphins van oferir sessions teòriques i pràctiques enfocades en tècniques d’entrenament, gestió d’equip i desenvolupament dels jugadors, convertint-se també en una gran oportunitat per fer “networking” entre entrenadors del panorama nacional.

Aquest canvi de focus cap al futbol flag no és casual. Àngel Olmo, president de la FCFA, va contextualitzar la situació: “La pandèmia va fer molt de mal al futbol americà, però sobretot a la disciplina del futbol flag. Abans de la covid, teníem a Catalunya uns 30 equips i, quan s’hi va acabar, en teníem 12. Afortunadament, ara tornem a estar al voltant de 20 conjunts, però hem perdut uns quatre anys”. Aquest ressorgiment s’explica, en part, per l’absència de contacte. “En aquesta disciplina no existeix el contacte legal i això dona tranquil·litat als pares”, va afegir Olmo, tot i reconèixer que els jugadors, a mesura que van creixent, acostumen a preferir el “tackle”. Tot i això, la ciutat tindrà dos equips sèniors de flag la temporada vinent i, segons Olmo, s’està preparant “una lliga nacional amb tres tornejos”.

Dimensió internacional

La presència dels Miami Dolphins va aportar una dimensió global. Felipe Formiga, vicepresident de Desenvolupament Internacional, va destacar que “ara que el futbol flag és un esport olímpic, una de les nostres estratègies és mostrar a països com Espanya la metodologia i filosofia que tenen els millors equips del món d’aquesta disciplina”. Aquest clínic forma part d’un projecte estratègic que permet a clubs com els Miami Dolphins projectar l’esport arreu del món. “Estar aquí també és un privilegi per a ells. Aquí, el futbol flag té una adaptació diferent de la dels Estats Units, tot i que la base del joc i les regles són les mateixes”, va matisar Formiga, destacant que “no hi ha una fórmula concreta i aprenem tots junts”.

Clínic de futbol flag al Municipal de Ca n`Anglada

LLUÍS CLOTET

Tot i això, Àngel Olmo va expressar que “seria interessant que els entrenadors poguessin incidir més en la teoria per treure més profit a aquest esdeveniment. Tanmateix, aquesta primera presa de contacte és positiva”.

Un dels tècnics de Miami Dolphins presents, Darnell Jiménez, va aportar una visió personal i entusiasta: “Això és increïble. Venir a Espanya és un somni per a algú nascut i criat a Puerto Rico, i aquest és el primer cop que hi vinc”. D’altra banda, va destacar que, en actes com aquests “podem mostrar a altres entrenadors del món alguns petits detalls del joc: moviments de cintura, com esquivar i anotar... Però sobretot, com gaudir dels partits”.

Pel que fa al creixement del futbol flag, Jiménez va explicar que el fet que s’hagi convertit en esport olímpic és “un gran pas”, afegint que “les universitats importants dels Estats Units estan començant a incloure aquesta disciplina”.

Clínic de futbol flag al Municipal de Ca n`Anglada

LLUÍS CLOTET

Campus d’iniciació per als infants

Aquest divendres, el Municipal de Ca n’Anglada ha tornat a obrir les seves portes amb el Junior Dolphins Camp, un campus d’iniciació al futbol flag destinat a nens i nenes d’entre 6 i 15 anys. També guiats per entrenadors dels Miami Dolphins (i tècnics locals), els infants han gaudit d’una experiència lúdica i formativa, totalment gratuïta, que ha fomentat els valors del futbol flag.