De sinergies entre l’esport i l’empresa

La sala d’actes de la Cecot ha acollit aquest dimecres un interessant debat sobre l’esport i l’empresa. Cinc grans referents de l’esport femení terrassenc van compartir els seus punts de vista sobre els reptes empresarials i el lideratge centrant-se en les respectives experiències en l’alta competició i les sinergies que se’n poden extreure de cara al món professional i empresarial. Hi han participat les nedadores Laura Roca i Sarai Gascón, la waterpolista Paula Leitón, l’exjugadora de hockey Sònia de Ignacio-Simó i la pilot de trial Berta Abellan.

Laura Roca (45 anys) va ser olímpica a Sydney i Atenes. És la directora del Servei d’Esports de l’Ajuntament de Terrassa. “Quan vaig deixar la natació d’elit i em vaig posar a treballar, em preguntaven quina experiència professional tenia. La meva experiència eren els vuit anys que havia competit a primer nivell. Valors com la puntualitat, el sacrifici i la recerca d’objectius són fonamentals també en el món empresarial”, ha comentat.

Sarai Gascón (32 anys) ha participat en cinc Jocs Paralímpics i va ser regidora d’Esports de Terrassa. “Vaig acabar el grau d’Educació Infantil i estic estudiant Educació Primària, per tenir una doble titulació de cara al meu futur professional. Els esportistes no sabem fer coses a mitges. Ho donem tot. I això és el que busquen les empreses”, assegura.

Compromís

La rutilant campiona olímpica de waterpolo a París 2024, Paula Leitón (25 anys), ha assenyalat: “Els esportistes ens movem per reptes personals i tenim uns valors molt marcats. Tenim el compromís de ser cada dia millors”.

Sònia de Ignacio-Simó (54 anys) va ser olímpica a Atlanta i Sydney. És l’actual directora tècnica del CD Terrassa. “Quan vaig deixar de jugar, vaig muntar una empresa. I ara soc l’única directora tècnica de tot el hockey espanyol. La resiliència és el gran valor que m’ha donat l’esport i sempre he procurat aplicar-la”, ha explicat.

Berta Abellan (25 anys) ha estat sis vegades subcampiona del món de trial. Fa menys de dues setmanes es va proclamar campiona del Món “indoor” a Tallin. “Intento compaginar el trial amb els estudis. No sempre és fàcil. Com a esportista, t’has de preparar per a l’endemà. Jo vull dedicar-me a formar joves, tenir una escola de trial. Tant de bo pugui ser a Terrassa”, ha comentat.