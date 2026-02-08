FOTOGALERIA | Musta Chadliou toca el cel en el seu debut com a professional

El boxejador terrassenc Musta Chadlioui júnior es va estrenar com a professional amb una contundent victòria per K.O. tècnic en el quart assalt davant del púgil colombià Jorge Luna. En un gran combat, el boxejador del Boxing Club Terrassa es va mostrar superior al seu rival, que va acabar cedint.
La batalla estava pactada al millor de quatre assalts de tres minuts cadascun, dins de la categoria de 66,8 quilos.
Amb només 18 anys, Mustafa Chadlioui Harafi, la gran estrella de la vetllada de dissabte, s’ha proclamat ja tres vegades campió d’Espanya, en les categories “schoolboy”, júnior i jove. Durant el seu periple amateur, Chadlioui va guanyar l’any passat el prestigiós torneig internacional Boxam i es va penjar també una medalla de bronze a l’Europeu d’Armènia.
En el decurs de la vetllada, que va omplir les instal·lacions de l’espai socioesportiu de la Cogullada, es van poder veure diversos combats de categoria amateur, corresponents a les categories júnior, jove i elit.