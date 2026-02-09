Àlex Pintado es proclama campió d'Espanya sub-23 en els 1.500 metres

Àlex Pintado ha tornat. Diumenge, l'atleta terrassenc va revalidar el títol de campió d'Espanya sub-23 en la prova dels 1.500 metres del Campionat d'Espanya en pista coberta disputat a la pista coberta d'atletisme de Catalunya - Carme Valero de Sabadell.
Pintado, que va signar un excepcional final de cursa, es va imposar als seus rivals a la final amb un temps de 3 minuts, 43 segons i 94 centèsimes, seguit per Aitor García, que va signar un temps de 3'44"20. Va completar el podi el madrileny Ronaldo Olivo, que tenis el millor temps, amb 3'44"25.
En una de les proves més emocionants del campionat, el terrassenc va trencar la cursa des de l'inici juntament amb Ronaldo Olivo. Pintado va ser capaç d'aguantar el ritme del madrileny i es va acabar imposant per 26 centèsimes.
El migfondista del New Balance va imposar-se dissabte en la primera semifinal amb un registre de 4'01"99 i es va classificar per a la final.
Pintado va reaparèixer fa dues setmanes a les pistes després d’haver estat gairebé deu mesos lesionat i haver passat dues vegades pel quiròfan, demostrant que torna a ser el d'abans.
Ericka Maseras, subcampiona en 60 llisos
Aquest Campionat d’Espanya sub-23 Short Track celebrat a Sabadell va tenir altres protagonistes terrassencs. Ericka Maseras, de l’Avinent Manresa, es va proclamar subcampiona d’Espanya en els 60 metres llisos amb un temps de 7”43, a només dues centèsimes de distància de la campiona, Carla Arwen Martínez. La medalla de bronze va ser per a Ariadna Montalbán, amb 7”48.
Així mateix, Nil González va arribar fins a les semifinals en la prova masculina dels 60 llisos.
D’altra banda, l’atleta egarenc del FC Barcelona Adrià Priego va finalitzar quart en la prova d’heptatló amb un total de 5.116 punts, només superat per Pablo Martínez, Xoel Otero i Eduardo Figueroa.
Per últim, Martina Miquel, de la Unió Atlètica Terrassa, va participar en pentatló, finalitzant setena.