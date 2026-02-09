El CN Terrassa es desfà sense problemes del Mediterrani

En partit corresponent a la tretzena jornada de la lliga de Divisió d'Honor masculina de waterpolo, el CN Terrassa es va imposar per un contundent marcador de 17 gols a 8 al CE Mediterrani a la piscina de l'Àrea Olímpica. Nacho Bargalló, màxim anotador del matx amb quatre dianes, va ser designat MVP.
Aquesta victòria, combinada amb la derrota del CN Mataró a casa per 7 a 12 davant del CN Caballa, deixa els terrassencs com a quarts en solitari amb 27 punts, a tres dels maresmencs, que es mantenen cinquens. Els tres primers classificats, Barceloneta, Sabadell i Barcelona, van guanyar els seus partits i es mantenen colíders amb 36 punts, a nou de distància dels de Sergi Mora.
Terrassa i Mediterrani són dos equips que es coneixen molt bé. Els de Mora partien com a favorits i ho van deixar clar en el primer parcial, que es van adjudicar per 6 a 2. El Mediterrani va resistir en el segon quart, però els terrassencs van tornar a agafar avantatge en el tercer, que van guanyar per 5 a 2. El darrer període va acabar amb un altre parcial de 5 a 3 per als amfitrions, que rebran aquest dissabte a les 18 hores el CN Sabadell.