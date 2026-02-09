Els sindicats desconvoquen la vaga ferroviària després d’un acord “històric” amb el Ministeri de Transports

Els sindicats CCOO, UGT i Semaf han arribat aquest dilluns a un acord amb el Ministeri de Transports que permet desconvocar la vaga ferroviària que havia començat avui i que estava previst que s’allargués fins dimecres. La decisió arriba després d’una reunió d’unes quatre hores celebrada poc després de l’inici d’una aturada general del servei, que ha provocat cancel·lacions i retards tant a la xarxa d’alta velocitat com als serveis de Rodalies de Catalunya i Madrid, amb incidències també per als usuaris del Vallès i de la R4 de Terrassa.
En sortir de la trobada, els representants sindicals han confirmat que el pacte dona resposta a les principals reivindicacions plantejades al ministre Óscar Puente, especialment l’augment de personal i un reforç substancial de les inversions en manteniment i seguretat ferroviària.
“Hem arribat a un acord de desconvocatòria que creiem que és històric per al ferrocarril”, ha afirmat el secretari general de Semaf, Diego Martín. Segons ha detallat, l’acord preveu una millora notable de la inversió en infraestructures i seguretat, així com la contractació de més treballadors. “Parlem de molts milions”, ha subratllat, tot destacant que es tracta d’un pacte ampli que caldrà explicar amb detall tant a la plantilla com a la ciutadania.
Martín també ha explicat que, a partir d’ara, s’activaran els tràmits formals per desconvocar la vaga a les empreses afectades. “La firma de l’acord suposa la desconvocatòria de les aturades”, ha remarcat. En aquest sentit, ha afegit que el govern espanyol, amb el vistiplau també del Ministeri d’Hisenda, ha aprovat un increment de la inversió en manteniment ferroviari que supera el 50%.
El Ministeri de Transports ha celebrat igualment l’acord i l’ha qualificat d’“històric” per les millores que introdueix en un sector que ha estat recentment sacsejat pels accidents d’Adamuz (Còrdova) i Gelida. Fonts del govern espanyol han assegurat que subscriuen “plenament” les declaracions dels sindicats i han destacat la voluntat de diàleg mostrada durant la negociació.
El ministre Óscar Puente, que torna d’un viatge a l’Aràbia Saudita, té previst reunir-se aquesta mateixa tarda amb els representants sindicals per escenificar el tancament de l’acord, que ha de permetre recuperar progressivament la normalitat del servei ferroviari, també a les línies de Rodalies que donen servei a Terrassa.