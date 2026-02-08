Derrota del San Cristóbal en el camp del penúltim classificat

Derrota per 2 a 0 del San Cristóbal en un encontre que se li ha posat en contra des del principi, amb un gol molt matiner que ha obligat els egarencs a anar a contracorrent des de molt aviat. Els de Cristian García visitaven un Cerdanyola que arribava a aquest encontre com a penúltim de la classificació i que, a més, encara no havia guanyat cap partit a la lliga com a local. El pròxim compromís dels parroquials serà diumenge vinent, a partir de les 12 en el municipal de Ca n'Anglada, contra la Montañesa.
El partit no ha pogut començar de pitjor forma per al conjunt parroquial que, en el minut 4 ha rebut l'1 a 0, després d'una indecisió defensiva que ha acabat amb un gol en pròpia porteria de Ricki. Els de Cristian García han sabut recompondre's tot i aquest contratemps tan matiner i ha reaccionat amb enteresa, buscant de seguida l'empat. Tot i aquesta bona actitud, les coses no els han sortit als jugadors visitants com esperaven i han tingut moltes dificultats per crear ocasions davant d'un rival defensiu i que mirava de sorprendre al contraatac, estratègia que tampoc els ha funcionat.
El San Cristóbal ho ha intentat, si bé ha generat poques oportunitats clares per aconseguir el gol de la igualada. Els parroquials han insistit davant un adversari que volia conservar la seva renda. En el minut 22, els de Cristian García han estat a punt d'obtenir el seu objectiu, en la seva millor opció de la primera part. Ha sigut en una acció de Bafode que un defensa del Cerdanyola, en el seu intent per rebutjar la pilota, l'ha enviat al pal de la seva pròpia porteria. Abans del descans, els egarencs han reclamat penal en una jugada dins de l'àrea local, però l'àrbitre no ha vist cap infracció de la defensa cerdanyolenca.
A la segona meitat, els terrassencs han sortit amb intensitat per intentar equilibrar el marcador, encara que les seves elaboracions no han sigut efectives. Els de Cristian García han confeccionat alguna arribada que no ha tingut conseqüències i, a més, per acabar-ho d'espatllat, en el minut 60, el Cerdanyola ha assolit el seu segon gol. El local Eric Ruiz s'ha apoderat de la pilota per la banda dreta de l'atac dels locals i la seva centrada l'ha aprofitat Pol Sánchez per establir el 2 a 0 en el marcador.
Els parroquials han quedat tocats durant uns instants després de rebre aquest cop, però no tenien més remei que continuar buscant el gol per reduir distàncies i optar, com a mínim a treure un punt del municipal de les Fontetes. Els visitants han fet el seu partit, sense concessions defensives i esperant si poden fer el tercer en algun contraatac. El San Cristóbal no ha pogut davant de la solidesa dels locals i ha acabat perdent el partit.
Pel San Cristóbal han jugat: Carles Segura, Otero (Hugo García, m. 46), Max Llovera, Ricki, Joan Cervós (Raúl Pérez, m. 64), Carlos Olmo, Guillem (Mor Diop, m. 64), Paul, Marc Río (Adrià Alsina, m. 46), Bafode (Jordi Ranera, m. 64) i Konu.