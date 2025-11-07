L'Egara perd el partit ajornat amb el Polo i continua sisè

El Club Egara va deixar escapar una gran oportunitat per situar-se segon a un sol punt del líder. Ho hagués aconseguit si hagués guanyat dijous al vespre al Pla del Bon Aire a l'RC Polo de Barcelona, però va acabar perdent per 1 a 2. Els barcelonins van gaudir de les millors oportunitats a la primera meitat i van marxar al descans guanyant per 0 a 2.
Després d'uns primers minuts d'incertesa, el conjunt que prepara Ramon Sala es va posar per davant en el marcador gràcies a un gol de Maxi Casas al minut 8. Els d'Andrew Wilson van buscar l'empat, però a les acaballes del segon període, al minut 24, el davanter terrassenc del Polo Arnau de Bruijn ampliaria l'avantatge fins al 0 a 2.
Per bé que la situació s'havia posat molt complicada amb aquest marcador en contra, el Club Egara va creure sempre en la remuntada. Va disposar d'oportunitats per retallar distàncies i posar-se en el partit de nou, però li va faltar encert en els metres finals. Quan faltava poc més d'un minut per acabar, Pere Amat va retallar distàncies amb un 1 a 2 que ja acabaria resultant definitiu.
A casa, només han guanyat al Sardinero
El Club Egara es manté, per tant, en la sisena posició amb 15 punts en les vuit jornades que s'han disputat fins ara. Els de Wilson han guanyat cinc partits i n'han perdut tres, tots ells al Pla del Bon Aire, amb el Sanse Complutense, l'Atlètic i el Polo. Dels quatre partits que ha disputat com a locals, el Club Egara només n'ha guanyat un, el de la tercera jornada davant del Sardinero de Santander. Aquest diumenge a les 12.45, els terrassencs rebran un altre equip de la zona alta de la classificació, un Júnior de Sant Cugat que ocupa la cinquena posició amb un punt més que els de Wilson.
Igual que es farà amb tots els partits que es disputin al Pla del Bon Aire fins diumenge, es va retre un sentit homenatge a l'exjugador de l'Egara Pau Dinarès Jordà, que va traspassar la setmana passada als 22 anys. Es van col·locar un conjunt de roses blanques i blaves en el seu honor darrere d'una de les porteries.