“Des de la victòria, tot és molt més fàcil”

El centrecampista del Terrassa FC Jaime Barrero era un fix amb Víctor Bravo i ho és també amb l’arribada d’Oriol Alsina a la banqueta. El jugador aragonès, que va fer el gol de penal que va suposar la victòria la passada jornada al camp del Barbastro, la primera fora de casa de l’equip, ha participat en els deu partits disputats fins ara a la lliga, amb un total de 969 minuts.
El jugador del conjunt terrassista, sobre el canvi d’entrenador, assenyala que “són coses que mai agraden, perquè al final en el futbol sempre l’entrenador és la cara visible i vol dir que els resultats no han acompanyat, però al final som professionals i ja hem viscut aquest tipus de situacions”. De moment, i amb l’arribada d’Alsina, la trajectòria de l’equip “ha estat immillorable i hem aconseguit sis de sis punts, que en aquesta categoria és molt complicat”.
El centrecampista d’Almudévar assenyala que “ara estem en aquest procés d’adaptar-nos al que ens està demanant, les coses que vol introduir a l’equip i la veritat que des de la victòria és tot més fàcil”. Jaime Barrero declara, respecte al fet que des del principi ha sigut dels que més han participat, que “la veritat és que estic molt content, els dos entrenadors m’han donat aquesta confiança, però al final tracta de donar-ho tot per l’equip, com tots els companys. Som una plantilla que qualsevol pot jugar i tothom està apretant molt “.
“Malgrat que hem començat una mica vacil·lants, crec que fins i tot se’ns han escapat partits en els últims minuts i que podríem portar més punts. Però aquest equip té una cosa, que independentment es facin els resultats o no, es buida en cada partit i ara hem aconseguit dues victòries seguides, que és molt complicat i esperem allargar aquesta ratxa positiva el màxim possible”, manifesta el centrecampista.
El pròxim rival
Del Sant Andreu, el rival d’aquest diumenge a l’Estadi Olímpic, Jaime Barrero assegura que “per plantilla i per projecte potser és dels equips que lluitaran pel lideratge. Tenen una plantilla àmplia i molt bons jugadors. Però nosaltres crec que també som un equip potent i hem de centrar-nos en el que podem fer nosaltres i l’equip està treballant molt bé i juguem a casa, que també és un factor important, i anirem pels tres punts”.