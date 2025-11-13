Terrassa

El Nadal ja és a taula, i la seva màgia és per compartir

El Teatre Principal de Terrassa ha acollit aquest vespre l’acte de presentació de Nadal 2025. Sota l’animació de Guille Guillado s’han presentat les activitats preparades enguany

  El Teatre Principal de Terrassa ha acollit l'acte de presentació de Nadal 2025

Publicat el 13 de novembre de 2025 a les 21:20
Actualitzat el 13 de novembre de 2025 a les 22:51

La taula enmig de l’escenari del Teatre Principal de Terrassa simbolitza més que un sopar: representa tota la ciutat, la seva diversitat i els valors que fan de Nadal un temps especial. Durant l’acte de presentació del Nadal 2025, que ha tingut lloc aquest dijous al  vespre, cada intervenció, cada cançó i cada gest ha anat deixant un regal simbòlic a la taula, teixint un relat de complicitat, tradició i màgia compartida que reflecteix l’eslògan d’enguany: “Quan comparteixes, la màgia la fas tu”.

El primer regal ha arribat de la mà, i de la veu, de la cantant Patricia Garrido, que ha interpretat Volant, del seu nou àlbum Fent Camí, una melodia dedicada al Nadal, als avis i al Tió. Patricia ha col·locat els galets per a l’escudella a la taula, simbolitzant la família i els moments compartits que fan que les festes tinguin sentit.

Després, el públic ha respost a la pregunta que flotava a l’aire: Què és Nadal? Paraules com “il·lusió”, “família”, “xocolata” o “nous propòsits” han aparegut a la pantalla mentre l’animador Guille Guillado improvisava un vers nadalenc que ha fet riure i emocionar a parts iguals. Aquestes respostes han estat el preàmbul de l’aportació del Jordi Ballart, alcalde de Terrassa, que ha afegit a la taula la flor de Nadal, representant la tradició. En declaracions al públic ha dit: “Els tres pilars del nostre Nadal són l’autenticitat, la proximitat i la inclusió. Volem un Nadal que abraci tota la ciutat i que sigui un temps de trobament i complicitat per a totes les famílies.”

El dinamisme ha passat de les mans del Guille a la interpretació de l’equip de Produccions a Tres Quarts, que ha ocupat l’escenari amb la representació dels “Anuncis de la tele”. El seu regal a la taula han estat cadires totes diferents, que simbolitzen la diversitat i la singularitat de cada terrassenc i terrassenca.

El ritme festiu ha continuat amb la coral de la Hermandad de Vuestra Señora del Rocío, que ha interpretat “Judea en Navidad”  i ha deixat a la taula picarols, representant l’esperit festiu i comunitari que acompanya cada celebració nadalenca. Tot seguit, s’han presentat activitats de cultura popular, associacions de veïns i comerciants, i iniciatives tradicionals com el Quinto, reforçant la idea de Nadal com una festa compartida i participativa.

El moment culminant ha estat la projecció d’un tast del vídeo de Nadal de la ciutat, protagonitzat per Quim i el Patge Xiu-Xiu, que transmet als espectadors que la màgia no només està a les llums i carrers, sinó en compartir temps, afecte i bons gestos amb els altres. Finalment, la coral Tons i Sons ha tancat el repertori musical de l’acte, i el mateix Guille Guillado ha completat la taula amb una espelma, simbolitzant la llum que acompanya els qui ja no hi són, recordant la dimensió emocional i humana del Nadal.

Cada regal, cada cançó i cada gest ha confirmat que a Terrassa el Nadal no és només una festa, sinó una experiència de complicitat i màgia que neix quan tots compartim.

