El Nadal ja és a taula, i la seva màgia és per compartir

La taula enmig de l’escenari del Teatre Principal de Terrassa simbolitza més que un sopar: representa tota la ciutat, la seva diversitat i els valors que fan de Nadal un temps especial. Durant l’acte de presentació del Nadal 2025, que ha tingut lloc aquest dijous al vespre, cada intervenció, cada cançó i cada gest ha anat deixant un regal simbòlic a la taula, teixint un relat de complicitat, tradició i màgia compartida que reflecteix l’eslògan d’enguany: “Quan comparteixes, la màgia la fas tu”.
El primer regal ha arribat de la mà, i de la veu, de la cantant Patricia Garrido, que ha interpretat Volant, del seu nou àlbum Fent Camí, una melodia dedicada al Nadal, als avis i al Tió. Patricia ha col·locat els galets per a l’escudella a la taula, simbolitzant la família i els moments compartits que fan que les festes tinguin sentit.
Després, el públic ha respost a la pregunta que flotava a l’aire: Què és Nadal? Paraules com “il·lusió”, “família”, “xocolata” o “nous propòsits” han aparegut a la pantalla mentre l’animador Guille Guillado improvisava un vers nadalenc que ha fet riure i emocionar a parts iguals. Aquestes respostes han estat el preàmbul de l’aportació del Jordi Ballart, alcalde de Terrassa, que ha afegit a la taula la flor de Nadal, representant la tradició. En declaracions al públic ha dit: “Els tres pilars del nostre Nadal són l’autenticitat, la proximitat i la inclusió. Volem un Nadal que abraci tota la ciutat i que sigui un temps de trobament i complicitat per a totes les famílies.”
El dinamisme ha passat de les mans del Guille a la interpretació de l’equip de Produccions a Tres Quarts, que ha ocupat l’escenari amb la representació dels “Anuncis de la tele”. El seu regal a la taula han estat cadires totes diferents, que simbolitzen la diversitat i la singularitat de cada terrassenc i terrassenca.
El ritme festiu ha continuat amb la coral de la Hermandad de Vuestra Señora del Rocío, que ha interpretat “Judea en Navidad” i ha deixat a la taula picarols, representant l’esperit festiu i comunitari que acompanya cada celebració nadalenca. Tot seguit, s’han presentat activitats de cultura popular, associacions de veïns i comerciants, i iniciatives tradicionals com el Quinto, reforçant la idea de Nadal com una festa compartida i participativa.
El moment culminant ha estat la projecció d’un tast del vídeo de Nadal de la ciutat, protagonitzat per Quim i el Patge Xiu-Xiu, que transmet als espectadors que la màgia no només està a les llums i carrers, sinó en compartir temps, afecte i bons gestos amb els altres. Finalment, la coral Tons i Sons ha tancat el repertori musical de l’acte, i el mateix Guille Guillado ha completat la taula amb una espelma, simbolitzant la llum que acompanya els qui ja no hi són, recordant la dimensió emocional i humana del Nadal.
Cada regal, cada cançó i cada gest ha confirmat que a Terrassa el Nadal no és només una festa, sinó una experiència de complicitat i màgia que neix quan tots compartim.