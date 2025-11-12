Un penal condemna el Club Egara femení a la derrota

Després d’haver encadenat dues victòries consecutives per 4 gols a 0, el segon equip femení del Club Egara va perdre a casa en la segona jornada de la segona volta del grup primer de la lliga de Divisió d’Honor “B” per la mínima (0-1) davant del Sanse Complutense.
Després d’haver encaixat la seva tercera derrota de l’exercici, el conjunt que prepara Santi Amat ha caigut fins a la cinquena posició de la taula classificatòria. Acumula 14 punts, un menys que el seu rival de dissabte, el Sanse Complutense, i el Madrid Las Rozas. Encapçala la classificació el Pozuelo amb 19 punts, seguit del Giner de los Ríos amb 18.
A les del Pla del Bon Aire, que havien empatat a un gol en el partit de la primera volta a San Sebastián de los Reyes, els va faltar claredat per arribar amb perill a la porteria defensada per Eugenia Valdivieso. L’únic gol del partit va arribar en un llançament de penal-córner de la jugadora visitant Sofía Deluca al minut 20.
Aquesta novena jornada va ser la que menys gols ha registrat entre els dos grups, concretament cinc. El líder, Pozuelo, va batre el Xaloc per 1 a 0, el Barça es va imposar per 2 a 1 al Málaga Rincón de la Victoria i Las Rozas i Giner de los Ríos van empatar a zero.
El Vallès derrota el San Vicente
Al grup segon, l’altre representant terrassenc, el Vallès Esportiu, va sumar la seva cinquena victòria de la temporada. El conjunt que prepara Joan Segura va batre al camp Josep Marquès per 2 gols a 1 al San Vicente d’Alacant.
El Vallès va saber-se refer de les dues darreres derrotes, encaixades als camps del líder del grup, el Valencia CH, i a Sant Cugat davant del tercer.
Les terrassenques van sortir amb una gran intensitat i van marcar dos gols en els dos primers períodes, obra de Clara Pons i Anna Barba. Ja al darrer quart, Isabel Pérez va fer el 2 a 1.
El Vallès ocupa en aquests moments la quarta plaça amb els mateixos 16 punts que el Club de Campo, que és cinquè. Tenen el sisè a 11 punts de distància.
Victòria d’un Egara 1935 que ja és segon a la lliga masculina
A la lliga de Divisió d’Honor “B” masculina, l’Egara 1935 es va imposar per 1 a 4 a Castelldefels i s’ha situat en segona posició, encara a sis punts del Carpesa, mentre que el Rimas va caure per 1 a 0 al camp del Pedralbes. A l’altre grup, el Vallès va perdre per 3 a 2 al camp del San Vicente d’Alacant i ha caigut al tercer lloc. D’altra banda, el Línia 22 va sumar els tres punts a Madrid al camp del Madrid Las Rozas i continua antepenúltim.