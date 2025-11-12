El CN Terrassa rep el Duisburg alemany en la tercera jornada de l'Eurocup

El CN Terrassa disputa dijous a les 20.30 hores el tercer partit de la fase de grups de l'Eurocup de waterpolo a la piscina de l'Àrea Olímpica. Els de Sergi Mora rebran l'ASC Duisburg alemany, que ocupa l'última posició del grup "A" encara sense cap punt. Els egarencs són segons amb els mateixos tres punts que el Solaris Sibenik croat. Lidera la classificació amb sis punts el Jug Dubrovnik, també croat.
El duel es preveu exigent per als terrassencs, que confien a sumar tres punts importantíssims de cara a les seves aspiracions de passar ronda.
El capità del Natació, Ricard Alarcón, confia en el potencial de l'equip. "Esperem poder guanyar tots els partits que juguem com a locals, tant aquesta setmana contra el Duisburg com la setmana vinent amb el Jug Dubrovnik. Els alemanys són un rival molt diferent dels que ens hem trobat fins ara. És un equip molt dur, que va fer grans parcials contra el Solaris".
L'equip de Renania del Nord-Westfalia ha perdut els dos partits que ha disputat davant Solaris i Jug i necessita guanyar a Terrassa per mantenir vives les seves opcions classificatòries. "Hem de sortir des del principi al cent per cent per deixar-los clar que serem intensos i que juguem a casa", comenta Alarcón.
Per la seva banda, l'entrenador de l'equip terrassenc, Sergi Mora, apunta: "Torna a ser un partit complicat. Ells acostumen a sortir molt forts i tenen un gran potencial físic. Ens exigiran al màxim. Haurem de centrar-nos en el nostre joc, especialment en defensa. Hem de pressionar-los, fer que se sentin incòmodes i buscar la seva fatiga per reduir la seva efectivitat en atac. Intentarem trencar la seva defensa i apostar pel nostre contraatac per treure un bon rendiment", assenyala el manresà.