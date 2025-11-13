Terrassa i la UPC reafirmen el seu compromís per a desenvolupar el futur grau en Medicina

L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, i el rector de la Universitat Politècnica de Catalunya – BarcelonaTech (UPC), Francesc Torres, han acordat aquest dijous mantenir i reforçar la col·laboració entre totes dues institucions per impulsar projectes estratègics d’interès comú en l’àmbit de la tecnologia, amb una atenció especial al sector de la salut.
La reunió, celebrada aquest matí al Rectorat de la UPC, a Barcelona, també ha comptat amb la presència del tinent d’alcalde de Projecció de la Ciutat i regidor d’Universitats, Joan Salvador, i del vicerector de Política Universitària, Santiago Silvestre. Segons ha explicat Ballart, “la trobada ha servit per posar de manifest, un cop més, la bona sintonia i la voluntat de col·laboració entre ambdues institucions per tirar endavant projectes compartits”. L’alcalde ha remarcat que una de les prioritats és col·laborar amb l’ecosistema de salut de Terrassa per fer possible que el grau en Medicina sigui una realitat el curs 2027-2028.
En aquest sentit, durant la reunió s’ha coincidit en la necessitat de treballar conjuntament amb la resta d’actors del sistema universitari català per definir i impulsar aquests nous estudis. Ballart ha subratllat que “la UPC aportaria tot el seu coneixement i lideratge tecnològic” al projecte, i que ja s’estan mantenint contactes amb altres universitats per garantir una oferta acadèmica de màxima qualitat.
Tant l’Ajuntament com la UPC han recordat que aquesta futura formació mèdica es desenvoluparia en estreta col·laboració amb els agents sanitaris del territori, fet que consolidaria Terrassa com a centre d’excel·lència en l’àmbit de la salut.
Per la seva banda, el rector Francesc Torres ha destacat que “la medicina actual i del futur és cada cop més tecnològica, i una universitat de referència com la UPC pot fer grans aportacions al sistema de salut de Catalunya”. Torres ha assenyalat que prop del 20% de la recerca de la UPC ja es desenvolupa en l’àmbit de la salut, i que set de les deu spin-off creades el darrer any estan relacionades amb aquest camp.
L’Ajuntament de Terrassa i la UPC s’han emplaçat finalment a continuar treballant conjuntament en projectes multidisciplinaris que combinin tecnologia i salut, en sintonia amb els reptes actuals de la medicina moderna.